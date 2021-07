Accueil » Actualité Rapport de test : Sony Xperia 1 Mark 3 – Nos premières impressions Actualité Rapport de test : Sony Xperia 1 Mark 3 – Nos premières impressions Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Sony continue de suivre sa propre voie et se différencie à plusieurs égards des principaux concurrents. En même temps, j’ai l’impression qu’ils écoutent les critiques, car le Xperia 1 Mark 3 ressemble à un téléphone qui a le potentiel d’attirer un groupe cible plus large.

Même dans la main, lorsque nous sortons le téléphone de la boîte, cela ressemble à un téléphone de haute qualité. Notre copie de test est toujours en noir mat (le téléphone est noir ou violet) et la page est peuplée de quatre boutons. Un bouton d’obturateur de caméra physique, une touche directe à Google Assistant, puis un capteur d’empreintes digitales physique, contrairement à ceux intégrés dans la vitre de l’écran que presque tous les concurrents ont, et le dernier bouton de volume. L’entêtement de Sony apparaît également en haut du téléphone, où, comme d’habitude, nous évitons à la fois le panneau du capteur et les trous de caméra dans l’écran, mais obtenons plutôt une caméra selfie et des capteurs placés à une distance appropriée à l’extérieur de l’écran. Dans les marges, ce qui rend le téléphone encore plus mince qu’il n’aurait dû l’être autrement. Un peu pour le meilleur ou pour le pire. En haut, il y a aussi des prises pour prise casque 3,5 millimètres.

J’écris ce rapport de test quelques heures seulement après avoir reçu le téléphone pour le test et il nous reste encore beaucoup à tester avant de pouvoir donner une évaluation finale. Ceci est juste un aperçu rapide. L’une des premières choses que je fais est d’activer la mise à jour plus rapide de l’écran à 120 hertz, ce qui est l’une des nouveautés de ce téléphone. De plus, il faut également préciser que l’écran est un OLED 4K au format 21:9. Pourtant, dans le peu de temps que j’ai eu le téléphone, j’essaie de le tester dans autant de contextes que possible.

Alors maintenant, j’utilise le téléphone très souvent, j’exécute des tests de performances et des applications exigeantes prennent des films en très haute résolution, lisent des films, testent l’appareil photo avec une prise de vue continue rapide des images et ici, il est clair à l’écran comment le téléphone peut suivre les objets en mouvement, même lorsqu’ils disparaissent à l’extérieur pendant une courte durée. Lorsque je teste cela plusieurs fois, cependant, il n’est pas toujours vrai que les images lorsque je les examine toutes réussissent réellement avec une mise au point au bon endroit, même si le marquage signale que le suivi d’objet est actif. Il est également possible de modifier pour qu’un toucher sur l’écran du viseur ne fournisse pas de suivi d’objet sans autofocus ni mise au point et luminosité, mais cela ne s’avère pas non plus être une garantie d’images nettes.

C’est quelque chose que nous devons bien sûr évaluer plus en détail. Ce qui est remarquable, cependant, c’est que le téléphone chauffe facilement lorsque je l’utilise si fréquemment. Surtout, la prise de vue en continu avec de nombreuses photos d’affilée et les applications exigeantes en termes de performances ont cet effet. Le téléphone ne chauffe pas au point de vous brûler, mais l’augmentation de la température est clairement perceptible.

L’autofocus rapide est quelque chose que Sony a privilégié par rapport au choix d’un capteur plus grand par les concurrents, mais il n’implique pas de compromis aussi clairs que dans les versions précédentes du Xperia 1. Maintenant, par exemple, il a étendu le zoom et l’application appareil photo qui auparavant existait en deux versions, une simple et une plus avancée ont maintenant été regroupées en une seule et même, ce qui simplifie.

Sony s’est présenté comme l’une des marques mobiles pour ceux qui créent de manière créative, les photographes et les cinéastes par exemple, mais ils veulent aussi attirer les joueurs et le téléphone a l’avantage que l’écran n’est pas dérangé par les trous de l’appareil photo ou autres et que il est bien sûr de haute qualité. Le format allongé peut avoir divisé les opinions sur. Bien sûr, cela signifie que le téléphone n’a pas besoin d’être si large et donc facile à tenir dans la main, mais en même temps ce format élevé est difficile à utiliser au maximum, même si Sony insiste pour l’utiliser pour deux applications. simultanément dans un écran partagé.

Nous continuons maintenant à tester le Xperia 1 Mark 3 et publierons le test complet, ainsi que des comparaisons avec des concurrents dès que nous aurons approfondi suffisamment pour des conclusions plus détaillées.