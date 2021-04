Qivivo : le thermostat connecté à la portée de tous

La startup française Qivivo présente un thermostat connecté permettant de contrôler la température de son logement directement depuis son smartphone.

Grâce au thermostat connecté de Qivivo, il est désormais possible de contrôler le chauffage depuis l’application smartphone. La température peut ainsi être modulée à distance afin de préparer un logement bien chaud pour votre retour à la maison.

En outre, en cas de retour prématuré, le thermostat détecte la présence de l’utilisateur et se règle en conséquence. De même, en cas de départ précipité, il peut aisément passer en mode hors gel. Ceci permet d’importantes économies et contribue à préserver l’environnement.

Grâce à l’application, il est également possible de consulter l’historique de votre chauffage sous forme de graphiques afin de mieux comprendre comment l’optimiser.

Ce thermostat intelligent est compatible avec la plupart des systèmes de chauffage électrique, à gaz, fioul, bois ou pompe à chaleur. Il s’installe à la place du thermostat filaire. Il peut être placé en 15 minutes seulement, par vous même ou par un partenaire de Qivivo.

Il s’accompagne également de différents services. QiDiag vous propose un diagnostic énergétique personnalisé. QiRenov vous guide dans vos travaux de rénovation énergétique. Qivivo Smart est une option fonctionnant par abonnement et permettant au thermostat de devenir plus intelligent. Ainsi, l’appareil a la capacité d’apprendre afin de s’adapter à votre mode de vie et les intempéries météorologiques.

Le thermostat connecté Qivivo est disponible pour 99,90€ sur le site officiel de Qivivo à cette adresse. Le nouveau modèle, disponible à partir du 10 décembre, est également proposé pour 149,90€.