Actualité Première impression: Xiaomi Mi 11i – en vente aujourd'hui Rédaction AfricaDaily

Personnellement, je n’ai pas encore testé le produit phare de Xiaomi, le Mi 11 Ultra (vous pouvez lire le test complet de mon collègue Elias ici), mais j’ai l’impression qu’une grande partie de sa grandeur s’est également infiltrée dans le Mi 11i, qui a un prix de environ la moitié de ce que coûte Ultra.

Xiaomi Mi 11i ne donne pas une impression de luxe directe, bien au contraire, mais ici, c’est plutôt la fonction qui se trouve dans la première pièce. Il se sent somptueux sans être luxueux. Par exemple, l’écran est plat et donne à la fois de jolies couleurs et est lumineux en cas de besoin, comme lors d’une journée ensoleillée. Le petit trou pour la caméra selfie, centré en haut de l’écran, est inhabituellement petit et ressemble à la dernière étape avant que la caméra de la prochaine génération de téléphones ne devienne complètement invisible. La reconnaissance faciale fonctionne parfaitement et le capteur d’empreintes digitales situé dans le bouton latéral est également rapide. Si vous avez suivi nos derniers tests, vous vous demandez peut-être si ce téléphone n’est pas très similaire au Mi11 ordinaire et la réponse est oui. Ce qui distingue les deux, c’est surtout que cela a un écran plat au lieu d’un avec des bords incurvés, une résolution un peu inférieure et qu’il manque de charge sans fil.

La caméra principale mesure 108 mégapixels et est complétée par une caméra grand angle et macro. Ce qui m’intéresse le plus, ce sont les modes photo créatifs proposés par l’application appareil photo et c’est quelque chose que nous reconnaissons des précédents mobiles Xiaomi. Vous pouvez prendre à la fois des photos et des vidéos où une seule et même personne semble avoir été clonée et donc exposée en arrière-plan. Ce sera assez efficace.

En termes d’images normales, le Mi 11i n’est pas l’un des meilleurs lorsqu’il fait un peu plus sombre et il manque également de zoom optique, bien que les 108 mégapixels puissent suffire pour le zoom numérique. Lors d’un zoom avant trois fois, je pense que la qualité en souffre clairement et que le zoom jusqu’à un grossissement maximum de 10 fois est complètement inutile. Dans l’obscurité, les lacunes sont clairement perceptibles dans les couleurs, la richesse des détails et parfois la netteté. Mieux les images seront à la lumière du jour, car elles obtiennent une belle reproduction des couleurs qui, je pense, raconte un peu ce que le modèle sœur Mi 11 Ultra vous donne.

Ainsi, les performances du téléphone sont également bonnes et le téléphone dans son ensemble se sent très rapide. Les choses que Xiaomi a priorisées ici, par rapport à ce que nous obtenons dans le Mi11, sont des choses qui font de ce i-model une alternative plutôt qu’un pire produit, même s’il coûte 1500 SEK de moins. Vous n’obtenez pas cette sensation de luxe, de chargement sans fil ou de résolution d’écran plus élevée ou de chargement ultra rapide, mais vous obtenez un téléphone qui fonctionne très bien dans la vie de tous les jours. Au moins pendant la journée.

Le Xiaomi Mi 11i est disponible en pré-réservation le dernier jour d’aujourd’hui, le 18 mai, avec des accessoires en vente et sera livré par un certain nombre de détaillants différents plus tard dans le mois.