Véritable succès sur la plateforme de financement Kickstarter, la Pebble fut l’une des premières montres connectées sur le marché. Ce statut de pionnier lui permet d’être compatible avec plusieurs milliers d’applications. Contrairement aux montres Android Wear ou à l’Apple Watch, la Pebble Time dispose d’un écran e-ink qui lui octroie une autonomie d’une semaine (10 jours pour la version Steel). Cet écran est cependant moins réactif que les dalles LCD des autres montres connectées qui, si elles sont plus gourmandes en énergie, peuvent également afficher un plus grand nombre de couleurs et de teintes.

La Pebble Time reste néanmoins un excellent choix de par sa compatibilité avec les appareils Android et iOS ainsi que de par la richesse de son magasin d’applications et son tarif abordable, de l’ordre de celui d’une montre Android Wear d’entrée/milieu de gamme. De plus, Pebble a fortement amélioré le design de sa montre avec la version Time, qui est bien plus réussie que la déclinaison originale.