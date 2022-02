Accueil » Actualité Passez maintenant à la console la plus vendue de Nintendo – Pokémon et Mario Kart 8 Deluxe, les jeux les plus populaires Actualité Passez maintenant à la console la plus vendue de Nintendo – Pokémon et Mario Kart 8 Deluxe, les jeux les plus populaires Rédaction AfricaDaily 0 Vues

103,54 millions d’unités vendues depuis son lancement en 2017 signifient que la console de jeu portable Switch a désormais dépassé la Wii en tant que console de jeu domestique la plus vendue de Nintendo.

La Wii s’est vendue à 101,6 millions d’unités au cours de sa vie. Mais maintenant, une autre console de Nintendo a changé. Le rapport trimestriel final de la société pour 2021 confirme, comme prévu, que Switch a dépassé la Wii en tant que console de jeu domestique la plus vendue qu’elle ait jamais fabriquée.

10,67 millions du nouveau modèle OLED signifie que Switch a maintenant été vendu à 103,54 millions d’exemplaires depuis son lancement en 2017.

Au cours de la période correspondante (octobre à décembre 2021), Sony a vendu 3,9 millions de PS5 – une console qui a été largement affectée par le manque de composants pour de nombreux gadgets récemment (ce qui a également poussé des fabricants tels que Sony à arrêter complètement de fabriquer certains appareils photo, par exemple).

Malgré le fait que Switch se soit bien vendu, le résultat est inférieur de 8% à celui de l’année précédente et Nintendo a révisé à la baisse ses prévisions de ventes annuelles d’un million d’unités. Maintenant, ils s’attendent à vendre 23 millions d’unités.

Si vous regardez les jeux réels pour Switch, Nintendo a réalisé une année record. Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante se sont vendus à près de 14 millions d’exemplaires (13,97). Mario Kart 9 Deluxe à près de huit millions d’exemplaires, Mario Party Superstars à un peu plus de cinq millions d’exemplaires et Animal Crossing : New Horizons à près de cinq millions d’exemplaires. Metroid Dread, qui a été lancé l’année dernière, s’est vendu à 2,74 millions d’exemplaires.

Pokémon Legends Arceus a été récemment lancé et a pris un bon départ au Royaume-Uni. Le 25 mars, Kirby and the Forgotten Land est lancé.

Source : Engadget.com

