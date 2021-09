Accueil » Bon plan Parrot POT et Zik 3 en promotion pour la St-Valentin (70€ de réduction max) Bon plan Parrot POT et Zik 3 en promotion pour la St-Valentin (70€ de réduction max) Rédaction AfricaDaily 200 Vues

Pour la Saint-Valentin, Parrot pratique des réductions sur ses objets connectés POT et Zik 3, faisant baisser les prix jusqu’à 70€.

Du 6 février au 16 février 2017, il vous suffira d’utiliser le code de réduction VALENTIN17 sur le site officiel Parrot pour obtenir de belles réductions sur les objets connectés suivants :

POT : 104€ au lieu de 149€

au lieu de 149€ Zik 3 : 279€ au lieu de 349€

Voir l’offre Zik 3

Voir l’offre POT

Pour rappel, le POT est un pot de fleur connecté qui permet de suivre la santé de vos plantes et même de les arroser automatiquement, un réservoir intégré stockant suffisamment d’eau si par exemple vous vous absentez pendant quelques jours. Une idée originale pour la Saint-Valentin.

Plus classique, le Zik 3 est un casque Bluetooth haut de gamme doté de ce qui se fait de mieux : réducteur de son, contrôle via une surface tactile et même rechargement sans fil Qi. Son autonomie lui permet de tenir 18 heures. Et l’application connectée permet aux mélomanes de régler en profondeur le son ou de télécharger des “Presets”, des réglages prédéfinis. Vous pourrez aussi créer les vôtres et les partager en ligne. La promotion de la St-Valentin rend le Zik 3 encore plus attractif.

Voir l’offre Zik 3

Voir l’offre POT