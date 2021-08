Original Cardboard V2.2 : notre test & avis du casque VR français

Nous allons vous tester un casque de réalité virtuelle qui nous vient de chez Original, une start-up française qui veut rendre la VR accessible à tous.

Prix et spécifications

Le Google Cardboard ne vous est probablement pas inconnu. Ce petit casque de réalité virtuelle a permis à la VR de devenir plus abordable pour le grand public. Suite à sa présentation officielle, de nombreuses sociétés ont sorti leur propre version du Cardboard avec plus ou moins de succès. En 2015, la start-up Original décide de suivre le même chemin et sort son premier “carton”. Fin 2016, il est disponible en V2.2 à 18,50€ et 21,90€.

L’Original Cardboard reprend le même design que le casque de Google. On a donc un carton pré-découpé et pré-assemblé. Il suffit de suivre les instructions afin d’avoir un produit fonctionnel en quelques secondes, les fixations s’effectuant avec des scratchs. Les dimensions sont aussi classiques : 54 x 84 x 140 mm :

La plus grosse originalité du produit réside dans le vernissage du carton qui lui donne un petit aspect premium. On a moins l’impression de tenir un gadget de foire entre les mains. Certes, ça reste du carton, mais c’est joli ! Gardez quand même à l’esprit que ce type de casque VR reste très fragile et n’aura probablement pas la même durée de vie qu’un modèle en plastique comme le ZX1523 de Pearl.

Du fait de sa conception, l’Original Cardboard n’offre pas la possibilité de modifier le positionnement des lentilles de 37 mm. Il peut embarquer des smartphones entre 3.5″ et 6″. Une gâchette sur la droite permet d’interagir avec l’écran.

Il est vendu à 18.50€ sur le site officiel de la société française. Il existe aussi une version Azure à 21.90€ qui apporte un look bleuté si le blanc ne vous convient pas.

Prise en main

Compatibilité : Android 4.1+, iOS 8+

Appareil de test : Oneplus One sous Android 6.0 Marshmallow

L’avantage des casques génériques c’est qu’ils permettent l’emploi de presque n’importe quel smartphone. Vous ne serez donc pas cantonné à quelques modèles précis comme c’est le cas sur le Gear VR. Afin de profiter d’un affichage optimal, il est recommandé d’utiliser un smartphone avec un écran Full HD au minimum. En effet, la dalle sera très près de vos yeux, ce qui implique que vous verrez les pixels ressortir plus facilement. Une grande partie de votre expérience sera donc basée sur les performances de votre terminal.

Pour le reste, il faut que vous installiez l’application Google Cardboard. Une fois lancée, elle vous demandera de flasher le code situé sur le casque. Faites-le afin de charger un profil adapté aux lentilles du Original Cardboard. Une fois que c’est fait, il ne vous reste plus qu’à lancer une application de réalité virtuelle et de placer le smartphone dans l’emplacement avant. Un élastique vous permettra de le stabiliser afin d’éviter toute chute malencontreuse.

Vous serez ensuite parés pour une plongée dans le monde de la réalité virtuelle ! Malgré l’impossibilité de régler les lentilles, le casque de chez Original offre une bonne expérience, j’ai été assez surpris. L’angle de vision est d’environ 100° comme sur la plupart des casques du marché. Il est quand même dommage qu’il n’y ai pas de sangle, il faut le maintenir avec les mains en permanence sur le visage. Les concepteurs de la jeune société en sont conscients et proposeraient ce type de matériel prochainement.

Conclusion

