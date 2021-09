Accueil » Actualité Oombrella : le parapluie connecté qui prédit la pluie Actualité Oombrella : le parapluie connecté qui prédit la pluie Rédaction AfricaDaily 534 Vues

La startup française Wezzoo dévoile Oombrella, un parapluie connecté capable de prédire quand la pluie va tomber. Un accessoire ingénieux et très utile pour rester au sec en toutes circonstances.

Le parapluie connecté Oombrella fonctionne en adéquation avec une application météo Weezoo pour smartphone. Cette application permet aux utilisateurs de partager des informations en temps réel sur les conditions météorologiques. Ces informations sont ensuite analysées et comparées à celles d’autres sources pour vérifier leur crédibilité.

Si la pluie s’apprête à tomber dans une zone, les utilisateurs du parapluie Oombrella sont immédiatement avertis par le biais d’une notification smartphone. Ainsi, en cas d’averse imminente, vous saurez si vous devrez sortir avec votre parapluie sous le coude, ou le dégainer juste avant les premières gouttes si vous êtes déjà dehors.

Le parapluie embarque également des capteurs d’humidité intégrés au manche. Ainsi, en cas de pluie, les informations sont transmises automatiquement à l’application et les autres utilisateurs à proximité peuvent être avertis en temps réel.

Oombrella : prix et disponibilité

L’Oombrella se présente comme une utilisation intelligente et utile de l’internet des objets au service du quotidien. Un parapluie est un accessoire encombrant, qui n’a d’utilité qu’en cas de pluie battante. Grâce à cet objet connecté, vous saurez toujours si le moment est opportun pour emporter le votre.

Le Oombrella est actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter et Indiegogo, et sera commercialisé à partir du mois de mars 2017 pour 79 dollars. Il sera décliné en trois coloris : noir, blanc et brillant.

