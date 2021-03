Oneplus Watch – maintenant il est officiellement lancé

Les fonctions tournent autour de l’exercice et de la santé et directement à partir de la montre, vous devriez également pouvoir passer et recevoir des appels et recevoir des notifications d’applications depuis votre téléphone, des notifications auxquelles vous devriez également pouvoir répondre depuis la montre.

Lorsque nous parlons de smartwatches, les fonctions sont souvent comparées à la durée de vie de la batterie et Oneplus Watch a une longue durée de vie de la batterie, ainsi qu’une charge rapide. En cinq minutes, vous devriez pouvoir alimenter la montre pendant une journée entière et avec une charge de 20 minutes, elle devrait durer une semaine entière. La montre a une autonomie totale de la batterie allant jusqu’à deux semaines selon Oneplus, ou une semaine pour les utilisateurs plus assidus. Cela dépend probablement dans une large mesure de votre entraînement et de votre utilisation du GPS de la montre.

En plus du GPS et bien sûr de la fréquence cardiaque, la montre peut mesurer l’oxygénation dans le sang, votre sommeil, votre vitesse, votre stress et votre respiration et la valeur SWOLF pour la natation. On peut également vous rappeler de vous lever régulièrement et vous serez averti si votre fréquence cardiaque augmente dangereusement. Toutes les données collectées par la montre, vous pouvez ensuite les analyser et les voir dans leur intégralité dans l’application Oneplus Health. En plus de répondre aux appels depuis le téléphone et de répondre aux messages et aux notifications de la montre, la montre peut également contrôler les téléviseurs Oneplus. Si vous vous endormez devant le téléviseur, le téléviseur s’éteint au bout d’une demi-heure et l’horloge peut, lorsque vous êtes réveillé, également servir de télécommande pour le téléviseur.

L’écran mesure 1,36 pouces avec 361 pixels par pouce et est rond. Vous avez le choix entre 50 cadrans différents, mais vous pouvez également créer le vôtre avec votre propre photo. La montre dispose de plus de 100 modes d’entraînement pour différents sports et peut automatiquement détecter et démarrer l’entraînement pour la course à pied, si vous oubliez vous-même d’activer une séance d’entraînement.

La résistance à l’eau selon IP68 et ATM5 est disponible afin que la montre puisse résister à l’humidité et à la poussière. Vous pouvez stocker des fichiers musicaux sur la montre, il y a 2 Go de stockage disponible, vous pouvez donc écouter de la musique directement depuis la montre sur une paire d’écouteurs Bluetooth sans fil.

Malheureusement, nous n’en savons pas encore plus sur l’horloge. Oneplus ne dit rien sur son fonctionnement si votre téléphone n’est pas un Oneplus, mais annonce que des informations plus détaillées sur la montre seront publiées à l’avenir, jusqu’au début des ventes que vous pouvez supposer. Nous savons également que la montre n’utilise pas Android Wear, mais est un système basé sur RTOS.

Oneplus Watch ne sortira donc pas immédiatement, mais pourra être pré-réservé à partir du 14 avril, puis mis en vente le 26 avril. Le prix est de 1690 SEK.

La montre est également publiée dans une édition limitée appelée Oneplus Watch Cobalt Limited Edition, puis avec du cobalt dans le boîtier et du verre saphir sur le cadran.