Oneplus publie une photo officielle de Oneplus 10 Pro

Un module de caméra proéminent est la caractéristique la plus claire lorsque Oneplus lui-même a maintenant montré la première image officielle du prochain Oneplus 10 Pro. Le module de caméra porte le logo du fabricant de caméras Hasselblad, ce qui confirme que la collaboration entre eux et Oneplus progresse, comme prévu. Oneplus a promis que l’appareil photo serait une zone de mise au point à l’avenir et qu’ils s’y amélioreraient.

La photo que Oneplus a partagée aujourd’hui est la seule maintenant publiée et elle doit être considérée comme un aperçu du lancement officiel qui aura lieu plus tard. Aucune date n’a encore été confirmée, mais le fondateur de la société, Pete Lau, a publié à la fin de l’année dernière un indice selon lequel le téléphone sortira en janvier.

Pour le moment, Oneplus ne publie aucune autre information sur le téléphone, mais la photo révèle en tout cas qu’il existe au moins en deux couleurs, noir et vert et que le module appareil photo nous donne trois appareils photo et une lampe photo à la quatrième place. . Le texte « P2D 50T » semble être écrit dans le module de la caméra, mais il n’y a pas encore d’informations sur sa signification exacte. Les informations préliminaires suggèrent que le téléphone aura un appareil photo principal de 48 mégapixels complété par un grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif avec un zoom optique 3,3 fois.

Des fuites précédentes ont affirmé que le téléphone obtiendrait le nouveau Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, une faible probabilité car Motorola et Xiaomi ont déjà sorti des mobiles phares avec la nouvelle puce système. Les fuites indiquent en outre que le téléphone obtient le même écran de 6,7 pouces que le Oneplus 9 Pro actuel et conserve un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Il aurait également 12 Go de mémoire de travail, 256 Go de stockage et Android 12 avec la nouvelle interface de Oneplus où ils ont fusionné Oxygen OS avec la société sœur Oppos Color OS. Oneplus a précédemment déclaré que le “prochain produit phare” de la société obtiendrait le nouveau système et Oneplus 10 Pro est indéniablement le prochain produit phare.

Des informations non confirmées provenant d’une invitation chinoise indiquent que Oneplus 10 Pro sortira dans son intégralité le 11 janvier mais Oneplus a l’habitude de publier les détails par versements avant le lancement, donc plus de détails peuvent arriver avant.