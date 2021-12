Accueil » Actualité Oneplus peut supprimer la possibilité d’applications de photographie tierces Actualité Oneplus peut supprimer la possibilité d’applications de photographie tierces Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Oneplus 9 Pro, dont le capteur se retrouvera probablement dans le prochain Oneplus Nord 2.

Dans la mise à jour de Oneplus Oxygen OS 12, qui est leur variante Android 12, la possibilité d’utiliser des applications tierces pour la photographie disparaît en grande partie. Si vous souhaitez pouvoir personnaliser votre appareil photo, vous devez vous abstenir de mettre à niveau.

Le fait que les deux fabricants Oppo et Oneplus aient des liens étroits n’a pas vraiment été remis en cause ces derniers temps car il est devenu de plus en plus clair. Entre autres choses, le nouveau système d’exploitation Oxygen de Oneplus est basé, à juste titre, sur le système d’exploitation Oppos Color. Oppo n’a pas non plus tenu à laisser l’utilisateur utiliser d’autres applications pour appareil photo que celles disponibles. Cependant, c’est quelque chose que de nombreux utilisateurs de téléphones Oneplus ont déjà eu faim et ont pu faire. Cela se fait soit en téléchargeant une application d’appareil photo tierce telle que l’application d’appareil photo de Google pour obtenir certaines des fonctionnalités que les téléphones Google Pixel ont également dans leur Oneplus. En effet, l’application pour appareil photo Oneplus laisse un peu à désirer (comment fonctionne l’appareil photo dans le Oneplus 9 Pro, vous pouvez en savoir plus dans notre test d’appareil photo mobile).

Mais avec la mise à jour vers la prochaine génération de systèmes d’exploitation basés sur Android 12, dans ce cas Oxygen OS 12 et Color OS 12, la possibilité d’intégrer des applications tierces qui utilisent l’appareil photo est limitée. Il signale Android Police. La possibilité ne disparaît pas complètement, mais l’utilisateur est limité à la caméra principale et ne peut donc pas utiliser d’applications tierces qui utilisent l’angle de vue, la télécaméra ou la caméra monochrome.

Oneplus a déjà lancé sa mise à jour vers Android 12 avec Oxygen OS 12, mais après avoir fait face à de nombreuses critiques pour avoir tant de bugs et de problèmes, elle a été retirée. Il faudra donc probablement un certain temps avant que vous ne puissiez même mettre à jour votre téléphone et vous débarrasser de la possibilité d’applications de caméra externes.

Il faut également dire que juste parce qu’Oxygen OS 12 sera basé sur Oppos Color OS 12, il n’est pas impossible pour Oneplus de changer les règles pour les applications de caméra tierces, mais cela dépend probablement de la quantité de travail que cela nécessiterait et comment le soutien solide qu’ils souhaitent fournir à ceux qui utilisent, par exemple, l’application appareil photo de Google.