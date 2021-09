Accueil » Actualité Oneplus Oxygen OS fusionne avec le système d’Oppo – se retrouve dans le prochain produit phare de Oneplus Actualité Oneplus Oxygen OS fusionne avec le système d’Oppo – se retrouve dans le prochain produit phare de Oneplus Rédaction AfricaDaily 0 Vues

https://www.africadaily.news/nyheter/oneplus-oxygen-os-slas-ihop-med-oppos-system-hamnar-i-nasta-oneplus-flaggskepp

570939

Nouvelles

faux

Oneplus 9T est manquant

[{ msrc: ‘https://africadaily.news/wp-content/uploads/2021/09/Oneplus-Oxygen-OS-fusionne-avec-le-systeme-dOppo-se.jpg’, src: ‘https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/styles/retina/public/oneplus_9_1.jpg?itok=GtLBM8EM’, osrc: ‘https://www.mobil.se/sites/mobil.se/files/oneplus_9_1.jpg’, w: 2000, h: 1434, title: ‘ ‘ },]

Petit à petit, les deux fabricants de mobiles Oneplus et Oppo, tous deux avec le même propriétaire, ont pris des mesures pour ne faire qu’un. Une autre étape de ce type a maintenant été franchie lorsque Oxygen OS et Oppos Color OS fusionnent.

C’est dans un article de blog sur son propre forum que le fondateur de Oneplus, Pete Lau, annonce officiellement que selon lui, ils prennent le meilleur des deux mondes et fusionnent Oneplus Oxygen OS et Oppo Color OS en un seul système. Le nouveau système, qui n’a pas encore reçu de nom officiel, reprendra la vitesse de Oneplus et la combinera avec les fonctions d’Oppo.

Pete Lau dit également que nous n’obtiendrons pas un tel Oneplus 9T cet automne comme le veut la tradition. Oneplus publie généralement des produits phares au printemps et à l’automne, mais il dit maintenant que le nouveau système qu’ils fabriquent aura sa première dans le prochain mobile phare de Oneplus et qu’il ne sortira pas avant 2022.

Le fondateur de Oneplus, qui a également travaillé en tant que chef de produit pour Oppo au cours de la dernière année alors que les fabricants sont de plus en plus intégrés en un seul, répond également aux préoccupations que les utilisateurs de Oneplus peuvent ressentir. Dans le billet de blog, il écrit que le nouveau système conservera une grande partie de ce que les utilisateurs ont apprécié avec Oxygen OS et que la fusion doit être considérée comme une mise à niveau.