Officiel : Ces appareils obtiennent d’abord Xiaomi MIUI 13 et Android 12

L’interface utilisateur MIUI de Xiaomi arrive en version 13 en même temps qu’Android 12. Mais aussi simple que Xiaomi soit en train de mettre à jour ses mobiles vers Android 12 avec MIUI 13, ce n’est pas le cas. Il a été signalé que certains mobiles obtiendront MIUI 13 mais resteront sur Android 11. La liste des appareils avec lesquels Xiaomi a publié s’applique donc spécifiquement à MIUI 13, bien que la plupart des appareils obtiendront certainement Android 12 sur le coup également.

MIUI 13 contient des nouvelles intéressantes que Xiaomi présente également. Par souci de rareté, ce ne sont pas seulement des détails cosmétiques et des fonctionnalités intelligentes, mais des fonctionnalités système qui s’améliorent en profondeur.

L’une de ces fonctionnalités s’appelle Liquid Storage. Nous reconnaissons probablement tous que le téléphone devient de plus en plus difficile avec le temps, et selon Xiaomi, une des raisons est que la mémoire de stockage est fragmentée par toutes les lectures et écritures. Xiaomi déclare qu’après trois ans d’utilisation, les lectures et les écritures en mémoire peuvent aller jusqu’à 50 % plus lentement. La technologie Liquid Storage garantit que cela ne se produit pas en veillant à ce que la mémoire ne soit pas fragmentée, et selon les mesures de Xiaomi, elle a toujours des vitesses de lecture et d’écriture de 95 % après trois ans d’utilisation simulée.

La fonction Atomized Memory analyse l’utilisation de la mémoire d’une application et divise les fonctions en critiques et moins critiques, et arrête les non critiques. De cette façon, chaque application occupe moins d’espace dans la mémoire et le téléphone devient plus rapide.

Les algorithmes ciblés garantiront que la capacité du processeur est répartie entre les applications actives et les applications non dormantes de manière plus efficace qu’Android ne le fait normalement, ce qui rend le téléphone plus rapide.

La fonction Smart Balance, enfin, équilibrera les performances par rapport à la durée de vie de la batterie afin de réduire la consommation d’énergie du mobile de 10 % sur un cycle de charge.

Nous ne serons pas complètement sans nouvelles fonctions utilisateur. Entre autres choses, MIUI contient 13 widgets dans plusieurs tailles, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 4 × 2 et 4 × 4 sont disponibles en option. Comme de nombreux autres fabricants d’Android, ils introduisent également un menu latéral dans lequel vous pouvez obtenir des raccourcis vers les applications que vous utilisez le plus.

Les unités suivantes recevront MIUI 13 au cours du premier trimestre 2022. Ce n’est pas la liste complète de Xiaomi, d’autres déploiements sont en attente mais ils viendront plus tard.