Découvrez 5 objets connectés dédiés au yoga

Voici une sélection des 5 meilleurs objets connectés dédiés au yoga.

Pratiquer le yoga régulièrement permet de gagner en souplesse, de mieux respirer, d’être moins stressé et plus relaxé. De plus en plus populaire, cette discipline présente l’avantage de ne pas nécessiter de matériel particulier. Il suffit d’avoir un tapis et de commencer les exercices. Toutefois, depuis peu, plusieurs startups proposent d’étoffer la pratique du yoga grâce à l’internet des objets.

Enflux

Prix : 399$ – Site officiel

Afin d’aider l’utilisateur à s’assurer d’effectuer les exercices correctement, Enflux propose une paire de leggings et un short connectés. Ces deux vêtements intelligents sont munis de cinq capteurs capables de détecter les mouvements, leurs ampleurs, les répétitions et de mesurer la puissance en temps réel. Le porteur reçoit un feedback en temps réel pour améliorer ses gestes, et peut même être alerté s’il tend à se surmener. Suite à une campagne Kickstarter à succès, les vêtements Enflux seront livrés à partir de mars 2017.

Microsoft Band 2

Prix : 249$ – Site officiel

Ce bracelet connecté permet de s’entraîner au yoga par l’intermédiaire de l’application Microsoft Health. L’utilisateur peut choisir son niveau de difficulté et son programme d’entrainement parmi différentes séries d’exercices proposées par Gold’s Gym, Shape Magazine, Men’s Fitness, ou encore Muscle & Fitness. Une fois le programme téléchargé et synchronisé, il suffit de presser le bouton d’entrainement sur le bracelet pour afficher les détails de l’exercice et les données de durée ou encore les mesures de rythme cardiaque.

Nadi

Prix : Non communiqué – Site officiel

Encore au stade de concept, le Nadi est une paire de collants connectés capables d’interagir avec la peau de l’utilisateur par des vibrations haptiques. Chaque vibration informe le porteur sur la justesse de sa posture. L’application compagnon disponible sur Android permet de visualiser l’alignement et la position, ou encore de recevoir des recommandations de positions. Développé par l’Australien Wearable Experiments, le Nadi ne bénéficie pas encore d’un prix ou d’une date de commercialisation.

FitStar Yoga

Prix : Non communiqué – Site officiel

La plateforme FitStar, permettant de créer ses propres entraînements, propose notamment des programmes d’exercices de yoga. Les données peuvent également être synchronisés avec l’application compagnon des bracelets Fitbit ou Jawbone UP.

SmartMat Yoga Mat

Prix : 447$ – Site officiel

Ce tapis de yoga connecté est capable de reconnaître la forme du corps et la taille de l’utilisateur pour vérifier l’alignement, l’équilibre et la justesse de la posture. L’application compagnon iOS et Android enregistre les données de progression pour pouvoir les consulter ultérieurement. Deux modes sont proposés selon que l’utilisateur soit chez lui ou dans un club de yoga. L’autonomie s’élève à six heures.

Quels objets connectés utilisez-vous pour la pratique du yoga ?