Cycliste : améliorez vos performances grâce à ces 9 objets connectés

Comme beaucoup de sports, le cyclisme nécessite d’analyser ses performances et de comprendre ses points faibles pour pouvoir progresser. A l’image de ce qui se fait pour la course à pieds, l’internet des objets permet de collecter des données qui peuvent être analysées pour s’améliorer. Découvrez une sélection de 9 objets connectés pour mieux faire du vélo.

Garmin Edge 520

Prix : 390€ – Site officiel

Le Edge 520 est un compteur vélo, un appareil entièrement dédié à la pratique du cyclisme. Cet appareil relève des données précises et variées sur la distance parcourue, la vitesse et le temps de course. Il embarque également un capteur de rythme cardiaque. La cadence est la puissance peuvent également être mesurés par des capteurs optionnels.

Garmin Varia

Prix : 299€ – Site officiel

Les feux avants et arrières Garmin Varia sont également deux produits connectés de qualité. Le boîtier de feux arrière embarque un radar capable de détecter les véhicules derrière le vélo à 140 mètres. Le boitier de feux avant s’adapte automatiquement à l’allure du cycliste. À faible allure, l’éclairage se restreint à une distance minimale. En cas d’accélération, le halo s’élargit pour offrir une meilleure vue.

PowerTap

Prix : 1389€ – Site officiel

Les capteurs PowerTap permettent de mesurer la puissance et la cadence d’un cycliste en watts. Le sportif peut ainsi avoir un aperçu clair de son niveau et de sa progression. Certains modèles de la gamme s’accrochent aux pédales, d’autres à la roue arrière. La puissance du vélo est captée et les données précises sont collectées.

Lazer Genesis LifeBeam

Prix : 280€ – Site officiel

Plutôt que d’encombrer le cycliste de matériel supplémentaire, Lazer Genesis lui propose de remplacer son casque par un casque connecté. Le système d’attache embarque des capteurs de pulsations et mesure les calories dépensées, en plus de différentes données. Une alarme et un flash LED indique au cycliste lorsqu’il se trouve en danger. Le LifeBEAM ne bénéficie pas de sa propre application connectée. Il se connecte en Bluetooth à 5 applications de fitness différentes et 237 bracelets connectés compatibles ANT+.

ICEdot Crash Sensor

Prix : 106€ – Site officiel

Ce petit module s’accroche à l’arrière d’un casque. En cas de collision, il contacte automatiquement le numéro d’urgence enregistré par le cycliste. Ces derniers peuvent utiliser les coordonnées GPS pour retrouver la victime. En cas de déclenchement accidentel, l’appel d’urgence peut être annulé par le porteur.

TomTom Bandit

Prix : 370€ – Site officiel

Le TomTom Bandit est une caméra d’action très adaptée à la pratique du cyclisme. Grâce à son accéléromètre et son GPS, cet appareil peut repérer les périodes d’activités et les moments d’inertie, facilitant le montage en mettant en relief les moments clés. Les vidéos peuvent être stockés directement dans la mémoire interne, et la batterie est amovible pour plus de confort.

Recon Jet

Prix : 490€ – Site officiel

Cet appareil se présente comme une paire de lunettes de soleil dotée d’un écran. Cet écran permet d’afficher la vitesse maximale, la vitesse moyenne, la puissance en watts du cycliste, mais également la météo ou encore la carte GPS avec des informations comme le dénivelé. Il peut se connecter à de nombreux capteurs cardiaques et autres appareils connectés via le Bluetooth, le Wi-Fi ou le ANT+. Le Recon Jet peut également se connecter à iOS ou Android pour afficher les appels et les messages ou même un navigateur internet.

Polar RC3 GPS

Prix : 280€ – Site officiel

Accompagnée de sa ceinture capable de mesurer la fréquence cardiaque du cycliste, cette montre GPS permet également d’enregistrer les itinéraires empruntés et la vitesse. Une fois à domicile, l’appareil peut être branché à l’ordinateur pour consulter un rapport complet sur le trajet parcouru et les performances.

Polar v650

Prix : 220€ – Site officiel

Ce compteur vélo permet d’enregistrer le parcours du cycliste, de consulter les statistiques, de mesurer la vitesse, la cadence et la fréquence cardiaque grâce à un baromètre. L’appareil dispense également des conseils pour progresser.

