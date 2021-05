Accueil » Objet connecté Sport 7 objets connectés pour analyser & améliorer votre jeu au tennis Objet connecté Sport 7 objets connectés pour analyser & améliorer votre jeu au tennis Rédaction AfricaDaily 6888 Vues

Voici une sélection des meilleurs objets connectés liés à la pratique du tennis. Ces objets vous permettront de progresser plus rapidement, et d’analyser vos matchs en profondeur.

L’internet des objets est en train, peu à peu, de révolutionner le sport. En permettant aux sportifs d’analyser leur performance en détails, de relever leurs données vitales ou même de les coacher en temps réel, les objets connectés permettent à tout un chacun de dépasser ses limites.

Parmi les disciplines les plus ciblées par cette technologie nouvelle, le tennis figure en bonne place. Ce sport à la fois compétitif et individuel requiert une remise en question permanente afin de progresser. Dans cette démarche introspective, les objets connectés pour le tennis apportent une aide non négligeable.

Voici 7 objets connectés qui vous aideront à progresser dans le maniement de la raquette.

Babolat AeroPro Drive Play

Prix : 350€ – Site Officiel

En tant que doyen des constructeurs de raquettes de tennis, le Lyonnais Babolat ne pouvait que faire une transition remarquée vers l’internet des objets. L’AeroPro Drive Play est une raquette dont le manche est muni de multiples capteurs. Durant tout le match, l’accessoire collecte les données du porteur telles que sa puissance de frappes, la position de l’impact des balles ou encore le nombre de coups droits, revers, smashs et autres volées distribuées.

Les données sont ensuite transmises au smartphone iOS ou Android de l’usager, sous la forme de graphiques explicites et colorés. Notons que l’ensemble a été testé et approuvé par Rafael Nadal en personne.

Par ailleurs, pour 90€, Babolat propose un bracelet connecté conçu en partenariat avec le spécialiste PIQ. Un accessoire plus accessible et tout aussi efficace.

Zepp Tennis Kit

Prix : 129,95€ – Site Officiel

Pour ceux qui possèdent déjà leur raquette fétiche, ou n’ont pas les moyens de s’offrir le modèle connecté de Babolat, le Zepp est la solution. Ce petit capteur se branche comme un embout sur le manche d’une raquette. Il récolte de nombreuses données telles que le pourcentage d’utilisation de chaque coup, le point d’impact des balles, ou encore la puissance de frappe. Par ailleurs, les coups peuvent être modélisés en 3D et analysés sous différents angles.

Ces données sont ensuite transmises au smartphone en Bluetooth. Le Zepp possède une autonomie de huit heures, de quoi tenir pendant un tournoi complet. Il se recharge en USB.

Pulse Play, la montre connectée spécial tennis

Prix : 129$ – Site Officiel

Financé sur le site de crowdfunding Indiegogo, la Pulse Play est une montre connectée dédiée au tennis. Son design est élaboré par le champion Andy Ram. Elle permet principalement de mémoriser le score en temps réel pendant un match. Les fans des Simpsons seront ravis de pouvoir entendre ce score annoncé par la voix d’Homer.

Par ailleurs, l’application compagnon permet de rencontrer des joueurs d’un niveau équivalent dans les environs. Pratique pour s’améliorer en affrontant de nouveaux adversaires.

Sony Smart Tennis Sensor

Prix : 210€ – Site Officiel

A l’instar du Zepp Tennis Kit, ce capteur, développé par le géant japonais Sony, se branche à une raquette de marque Wilson, Prince et Yonex.

Grâce à ses détecteurs de mouvements et sa technologie d’analyse des vibrations, l’accessoire est capable de mesurer la force de frappe et les différents coups utilisés. Les données sont transmises en Bluetooth au smartphone de l’usager, afin d’être analysés via l’application compagnon pour Android ou iOS. Notez que l’accessoire n’est pas encore disponible sur site français de Sony.

Polo Ralph Lauren

Prix : 265€ – Ce produit ne semble plus être disponible sur le site officiel

Développé par la marque Ralph Lauren, ce T-shirt en nylon est équipé de capteurs en argent capable de relever différentes données biométriques pour les transmette en temps réel au smartphone ou à la tablette de l’utilisateur.

Le vêtement mesure notamment le niveau de stress, la fréquence respiratoire, le rythme cardiaque et les calories brûlées par le joueur. Testé par les compétiteurs de l’US Open, cet T-Shirt connecté n’est pas encore disponible sur la boutique en ligne française de la firme.

PlaySight

Prix : Variable – Site Officiel

PlaySight est un système de tracking complet à installer sur un court de tennis. Il se destine principalement aux clubs de tennis, ou aux propriétaires de courts privés les plus fortunés.

Le système repose sur quatre caméras connectées disposées aux coins du court. Il relève de nombreuses données comme les types de coups employés, la précision, la vitesse de service ou encore la distance couverte. Les données sont ensuite transmises à un ordinateur, un smartphone, une tablette, ou directement sur le site officiel pour un usage privé.

Pour l’heure, aucun court français n’est équipé de cette technologie révolutionnaire. Le prix de l’installation est estimé à environ 9000 euros. Pour la découvrir, il faudra vous rendre à l’Académie de tennis d’Amsterdam, ou encore au Queen’s Club ou au Stoke Park County Club de Londres.

iSetWatch

Prix : 99€ – Site Officiel

Munie de deux boutons, cette montre permet de compter le score automatiquement lors d’un match de tennis. Elle se connecte également à un smartphone ou à une tablette en Bluetooth, sur lesquels la partie peut ensuite être analysée depuis l’application compagnon.

Quel objet connecté utilisez-vous pour le tennis ?