11 objets connectés dédiés au sommeil pour améliorer ses nuits

Une bonne qualité de sommeil est essentielle pour la santé. Bien dormir permet non seulement d’être en pleine forme physique, mais contribue également à la bonne humeur et à diminuer le stress. Hélas, de nombreuses personnes sont en proie à des troubles du sommeil divers et variés. Grâce à l’internet des objets, il est désormais possible de mesurer la qualité du sommeil afin de l’améliorer, ou encore de se réveille en douceur grâce à des objets connectés capables de déterminer le meilleur moment pour tirer l’usager du lit. Découvrez notre sélection de 11 objets connectés, pour retrouver un sommeil paisible et réparateur.

Neuro :On

Prix : 299$ – Site officiel

Le Neuro:On est un masque connecté destiné au sommeil. Il permet à l’utilisateur de bénéficier d’un sommeil plus confortable, grâce à une technique de luminothérapie qui le stimule naturellement à dormir. Par ailleurs, une alarme spéciale permet d’éviter la mauvaise humeur au réveil. L’appareil est capable de suivre les mouvements des yeux, les phases des sommeil, le rythme cardiaque, et la tension musculaire avec une précision à toute épreuve. Le Neuro:On s’accompagne également d’une application compagnon, pour l’instant uniquement disponible sur Android.

Withings Aura

Prix : 310€ – Site officiel

Destiné aux personnes victimes de troubles du sommeil, le kit Withings Aura analyse les cycles de sommeil de l’utilisateur et le réveille durant la phase la plus légère pour un réveil en douceur. Il se présente comme une lampe de chevet connectée capable de mesurer la pollution sonore ou la température ambiante pour évaluer la qualité des conditions de sommeil. Dans le même temps, l’usager est bercé par des sonorités new age apaisantes et des lumières douces. Le kit comprend aussi un capteur à placer sous le matelas pour surveiller le sommeil et mesurer le rythme cardiaque, les mouvements et la respiration. L’application compagnon disponible sur iOS et Android permet de consulter les données collectées et de programmer la diffusion de ses sons et lumières préférées.

LucidCatcher

Prix : Non communiqué – Site officiel

Contrôler ses rêves est le fantasme de beaucoup d’entre nous. Le rêve lucide, en plus de pouvoir être amusant, est réputé pour être très bénéfique pour la qualité du sommeil. Avec le LucidCatcher de Luciding, l’utilisateur est aidé à faire les rêves de son choix et à les contrôler. Cet appareil fonctionne grâce à la stimulation électrique. Une bande élastique est placée autour de la tête et ses électrodes envoient des stimulis pour parvenir à cet objectif. Les électrodes reconnaissent les mouvements rapides des yeux durant le sommeil et stimulent le cortex frontal qui laisse à son tour le cerveau reconnaître un rêve lucide. L’application compagnon, compatible BlueTooth, est disponible sur iOS et Android. Elle permet d’entretenir un journal des rêves, au sein duquel le contenu des rêves peut être partagé avec les autres membres de la communauté et comparés avec les leurs. L’appareil n’est pas encore commercialisé mais les intéressés peuvent s’inscrire à la newsletter pour être tenus au courant.

Beddit Smart 2.0

Prix : 149€ – Site officiel

Le Beddit Smart 2.0 est un capteur d’une extrême finesse, basé sur la ballistocardiographie. Il se place sous les draps, et collecte des données sur la qualité et la durée du sommeil, le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire. Par la suite, le dispositif suivra automatiquement le sommeil sans même avoir besoin d’être averti que l’utilisateur est dans son lit. Il se connecte au smartphone de l’usager par l’intermédiaire du Bluetooth.

ActiGraph

Prix : 225$ – Site officiel

Les montres connectées ActiGraph permettent de surveiller le sommeil de l’utilisateur. Elles mesurent le rythme circadien, détecte l’endormissement et le réveil, et évalue l’intensité de la lumière ambiante pour ensuite calculer les données de sommeil. Ces données sont stockées sur le cloud via l’application compagnon ActiLife.

Cette application propose toute une liste d’outils analytiques permettant de mieux comprendre le sommeil. Les plus grandes entreprises spécialisées dans l’étude du sommeil utilisent d’ailleurs ActiGraph et ses technologies.

Sense

Prix : 129$ – Site officiel

Le Sense est un dispositif qui se place sous l’oreiller. Il compte le nombre de mouvements effectués par l’utilisateur durant la nuit, puis met cette donnée en parallèle avec la température, l’éclairage ambiant ou encore la pollution sonore pour déterminer de quelle façon l’usager peut améliorer ses conditions de sommeil afin de lui prodiguer des conseils via l’application compagnon.

Fatigue Science RediBand

Prix : Non communiqué – Site officiel

Spécialisée dans l’analyse du sommeil à destination des coachs sportifs, Fatigue Science propose un bracelet baptisé RediBand. Ce bracelet muni d’électrodes permet d’analyser le sommeil du porteur pour améliorer ses performances sportives. Contrairement à d’autres appareils, il est moins intrusif et ne nécessite pas de placer des électrodes autour de sa tête ou de rester sur un lit d’hôpital. Les rapports de données sont consultables depuis un PC ou une tablette. Le prix du RediBand n’est pas communiqué, mais il est possible d’obtenir une démonstration gratuite depuis le site officiel de Fatigue Science.

aXbo Couple

Prix : 160€ – Site officiel

Ce réveil se synchronise avec deux bracelets connectés capables de détecter les mouvements, avant de déterminer le meilleur moment pour réveiller l’utilisateur. Il suffit à l’usager de régler l’heure de l’alarme, comme sur un réveil ordinaire, et l’appareil prendra l’initiative de sonner au meilleur moment dans un délai de 30 minutes avant l’heure programmée. Par ailleurs, au lieu d’une alarme stridente, l’utilisateur sera réveillé par une vibration ou un éclairage progressif.

FraSen Inc. Sleep Mask

Prix : 300$ – Site officiel

Ce masque connecté est conçu pour permettre à l’utilisateur de bénéficier d’un sommeil optimal à tout moment. L’appareil est doté de capteurs, de haut-parleurs, et de lumières étudiées pour aider la personne à se relaxer pour s’endormir dans les meilleures conditions. L’application compagnon recueille par la suite en temps réel toutes les informations sur le sommeil qui peuvent être consultées n’importe quand. Un coach intégré propose également un planning de sommeil pour l’utilisateur, basé sur ses données vitales.

SleepImage

Prix : 300$ – Site officiel

Sproutling Baby Monitor

Prix : Non communiqué – Site officiel

Ce petit appareil s’accroche autour de la cheville d’un bébé pour permettre aux parents de mesurer leurs cycles de sommeil. Un capteur connecté permet à la personne de mesurer le rythme cardiaque, de détecter les mouvements et de surveiller température et position pendant le sommeil. L’application compagnon collecte également toutes ces données de sommeil en temps réel. Si l’enfant se réveille, les parents sont prévenus par une alerte sur l’application compagnon et indiquera également son humeur. L’accessoire est également protégé par du silicone de grade médical et le bracelet peut être lavé. Actuellement en rupture de stock, le site officiel propose de s’inscrire sur liste d’attente en attendant une nouvelle vague de livraisons.

Quel objet connecté utilisez-vous pour améliorer votre sommeil ?