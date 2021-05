Running : quels objets connectés pour aller courir ?

La course à pied ou running est l’un des sports les plus pratiqués en France. Ca tombe bien le marché des objets connectés propose une gamme de produits dédiée à ce sport. On fait le point. Mise à jour le 08/11/2017

Une montre GPS

La montre GPS s’est popularisée depuis quelques années. Coureurs de longs trails, de marathons, semi-marathons, 10 kms ou encore 5 kms, tous l’ont adopté. Même les coureurs de plus courtes distances (1500m et 800m) s’entraînent avec ces montres (elles sont en effet très utiles, notamment lors de séances de fractionné).

Par rapport à un bracelet connecté, la montre GPS présente l’avantage non-négligeable de permettre au coureur de prendre connaissance en direct de sa performance (vitesse, distance parcourue, altitude gravie, allure, temps…) sans avoir à utiliser son smartphone.

De nombreux modèles existent. Nous pouvons citer la montre connectée Forerunner 735XT de Garmin qui permet d’atteindre des caractéristiques très poussées (suivi du sommeil, statistiques, programmation d’entraînements, tracé du parcours…).

Une smartwatch

La smartwatch est une montre connectée à un smartphone permettant d’atteindre plusieurs fonctionnalités intéressantes, à l’image de la Huawei Watch 2 Sport. Ce type de montres convient très bien pour le suivi de son activité de running, mais n’est pas dédié uniquement à cette pratique. On trouve donc quelques fonctionnalités en moins (programmation de séries de fractionné sur la montre,…), et une multitude de fonctionnalités en lien avec le smartphone (notifications du smartphone sur la montre, consultation des messages, de la météo…).

En résumé, ce type de montres est fait pour les personnes qui pratiquent la course à pied, qui veulent suivre leur activité physique sans rechercher à atteindre des fonctionnalités de running aussi poussées qu’avec une montre GPS haut de gamme spécialisée dans le running, et qui sont adeptes des nouvelles technologies. De plus, ces montres, grâce à leur design soigné, sont faites pour être portées tout le temps, à l’image d’une montre classique. Pour bien l’exploiter, un smartphone et une application dédiée est indispensable.

Pour aller plus loin, vous pouvez relire notre guide d’achat avec 6 critères à prendre en compte pour choisir sa montre connectée.

Un bracelet connecté

Pour rester dans cet esprit d’objet connecté/bijou, les bracelets connectés sont une alternative intéressante aux montres précédemment évoquées. Derrière leur design léché, comme celui de ce bracelet connecté Alta de Fitbit, se cache un véritable outil de suivi d’activité. Ces bracelets, reliés à une application, fournissent de nombreuses informations très utiles pour le running. Le gros avantage de ces bracelets connectés vient du coach qui est dans l’application, avec lequel vous fixez vos objectifs et qui vous incite à les respecter.

Ces bracelets présentent donc trois avantages : suivi de l’activité physique, design soigné et un prix généralement moins élevé que pour une montre GPS ou pour une smartwatch puisque les fonctions sont limitées au minimum.

Un clip connecté

Les clips connectés offrent les mêmes fonctionnalités principales qu’un bracelet connecté, avec l’avantage d’être moins chers. Vous le mettez sur le col de votre tee-shirt par exemple, et il mesurera votre activité physique.

On peut ici citer le Go de Nokia qui possède un petit écran affichant quelques données élémentaires. Il peut se porter au poignet ou à la ceinture par exemple.

Un capteur-traqueur

Sans doute le produit le plus simple et donc le moins cher pour suivre votre activité. Il s’agit là d’un simple capteur qui mesurera votre activité et la transmettra à votre smartphone. Le POD-30 de I-gotU en est un très bon exemple : il se fixe dans la chaussure, ou sur la chaussure à l’aide des lacets et vous remonte les informations sur votre smartphone (vitesse, distance, nombre de pas,…).

Et vous, quel objet connecté avez-vous choisi pour aller courir ?