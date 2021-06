11 objets connectés pour cuisiner comme un chef

Bien cuisiner demande du talent, du savoir-faire et de l’organisation. Toutefois, grâce à l’internet des objets, vous pouvez désormais compenser vos lacunes en utilisant la technologie pour vous assister dans vos préparations de recettes. Découvrez une sélection de 11 objets connectés dédiés à la cuisine.

HAPIfork

Prix : 75 euros – Site officiel

Présentée lors du CES 2013, HAPIfork est une fourchette connectée permettant de suivre les habitudes alimentaires de l’utilisateur. Grâce à la technologie Slow Control, les capteurs de cet accessoire analysent la vitesse à laquelle l’usager mange. Si les bouchées sont trop rapides, une lumière lui indique de ralentir. Par la suite, il est possible de connecter la fourchette au smartphone pour consulter les statistiques relevées durant le repas sur l’application compagnon.

Pantelligent Smart Frying Pan

Prix : 199 dollars – Site officiel

Cette poêle en aluminium anti-adhésive est dotée de capteurs de température, alimentés par une batterie située dans le manche. Pour chaque type de préparation, l’application compagnon pour smartphone donne des conseils et indique la température adéquate.

Orange Chef Prep Pad

Prix : 95 dollars – Site officiel

Cette planche à découper connectée analyse la nourriture en détails et transmet les informations à l’iPad de l’utilisateur. Ce dernier peut ensuite consulter la quantité de carbone, de graisses et de protéines depuis l’application compagnon. De plus, il est possible de suivre la liste complète d’aliments préparés durant la semaine pour suivre un objectif fixé au préalable.

La balance de cuisine Drop

Prix : 99€ – Site officiel

Cette balance de cuisine connectée vous simplifie la vie. Il suffit de choisir une recette depuis l’application compagnon, pour recevoir les indications précises concernant les quantités des différents ingrédients à utiliser et leur préparation.

LG Smart ThinQ

Prix : 1399 dollars – Site officiel

Ce four connecté signé par le Coréen LG est capable d’interagir avec les autres objets connectés de la cuisine par l’intermédiaire du WiFi pour faciliter la préparation et la cuisson de vos plats. En cas de panne, les ingénieurs LG peuvent également intervenir directement via internet.

Frigo connecté Samsung

Prix : 3599 dollars – Site officiel

Présenté lors du CES 2016 de Las Vegas, le frigo connecté de Samsung permet de mesurer les stocks de nourriture restants. Lorsqu’un produit vient à manquer, l’utilisateur peut utiliser l’écran LCD intégré à la porte pour commander directement en WiFi sur internet sur son site drive préféré. Cet écran permet également d’afficher des mémos, la télévision, le calendrier ou encore d’écouter de la musique depuis une web radio.

Smartplate

Prix : 229 dollars – Site officiel

Grâce à ses différents capteurs, l’assiette connectée SmartPlate analyse les aliments et permet de calculer le nombre de calories dans un repas. L’utilisateur peut directement consulter cette information depuis son smartphone grâce à l’application compagnon. Un accessoire idéal pour les personnes au régime.

Invoxia Triby

Prix : 199 euros – Site officiel

Invoxia Triby est la version connectée du post-it sur le frigo. Cet accessoire permet de laisser des messages à ses proches, mais également de les contacter par l’intermédiaire du WiFi. De plus, l’application compagnon pour smartphone permet d’écrire des messages à distance.

EggMinder

Prix : 199 euros – Site officiel

Cette boîte à œufs connectée vous indique directement quels œufs sont les plus anciens grâce à un ingénieux système de lumière LED. Si un œuf risque d’être périmé, l’utilisateur sera directement notifié.

Smarter

Prix : 250 euros – Site officiel

Cette machine à café connectée vous permet de contrôler et de planifier la préparation de votre café depuis votre smartphone ou votre tablette. Elle est également compatible avec le système IFTTT, permettant de nombreuses possibilités. Par exemple, vous pouvez programmer la machine pour préparer un café plus fort si votre traqueur de sommeil indique que vous avez passé une nuit agité.

iSommelier

Prix : 1499 dollars – Site officiel

Cette carafe à vin connectée permet de décanter le breuvage en quelques minutes seulement pour révéler tout son arôme. Les tanins sont également assouplis pour conférer au vin un niveau de maturité digne de plusieurs années d’élevage. L’appareil fonctionne grâce à un système de purification de l’oxygène.

