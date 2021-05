Accueil » Objet connecté Santé 10 objets connectés pour aider les personnes âgées et leur entourage Objet connecté Santé 10 objets connectés pour aider les personnes âgées et leur entourage Rédaction AfricaDaily 13467 Vues

À mesure que les humains prennent de l’âge, il leur devient plus difficile de demeurer autonomes. Il est alors nécessaire de rester connecté à ses proches, dans le but de pouvoir bénéficier d’une assistance. Heureusement, l’internet des objets permet désormais de aux familles de veiller sur leurs aïeux à distance en toute simplicité et avec efficacité. Découvrez une sélection de meilleurs objets connectés pour les personnes âgées et leurs proches.

Tempo

Prix : 169$ – Site Officiel

Développé par CarePredict, Tempo est un bracelet connecté permettant de surveiller en permanence l’état de santé d’une personne âgée de votre entourage. À tout moment, vous pourrez consulter le rythme cardiaque de votre être cher depuis l’application compagnon pour smartphone. Par ailleurs, en cas de symptôme de défaillance de santé, une notification se chargera de vous alerter.

BodyGuardian Sensor

Prix : Non communiqué – Site Officiel

Proposé par Preventice Solutions, le BodyGuardian Sensor est un capteur mesurant en permanence le rythme cardiaque et l’état de santé général d’une personne. De cette façon, l’utilisateur peut garder son autonomie et demeurer actif pendant que ses proches veillent sur lui. Les données sont transmises sur la plateforme Preventice Care Platform, via le cloud mHealth.

Amulyte

Prix : 149$ – Site Officiel

L’Amulyte est un pendentif connecté aidant les personnes âgées à rester en contact avec leur famille. Grâce à son bouton d’aide, le porteur peut directement contacter ses proches. Par ailleurs, le traqueur d’activité permet de détecter un éventuel problème, et localise le porteur pour que son entourage vienne le secourir.

BeClose

Prix : 399$ – Site Officiel

BeClose est un dispositif composé de plusieurs capteurs à répartir dans les différentes pièces de la maison d’une personne âgée. Au quotidien, le système se charge d’analyser la routine du sujet afin de détecter la moindre anomalie. Si la personne reste au lit plus longtemps que d’habitude, ou si elle saute un repas, une notification est envoyée par mail, SMS ou appel téléphonique.

Active Protective

Prix : Non communiqué – Site Officiel

L’Active Protective est une ceinture connectée visant à éviter les chutes pour les personnes âgées. Grâce à des capteurs 3D, l’habit détecte immédiatement la moindre chute. Des airbags sont alors déployés pour empêcher une fracture de la hanche, blessure très commune chez nos doyens.

UnaliWear

Prix : 289$ – Site Officiel

UnaliWear est une montre connectée permettant aux personnes âgées de conserver leur autonomie. Sachant que les anciens n’utilisent pas de smartphones, trop compliqués à leurs yeux, cet accessoire minimaliste fonctionne uniquement par commande vocale. Il permet d’indiquer la direction pour rentrer à la maison en cas de trou de mémoire, et est également capable de rappeler à l’utilisateur de prendre ses médicaments. Par ailleurs, une fonction d’appel d’urgence permet de contacter immédiatement les secours.

MariCare Smart Floor

Prix : 3000€ – Site Officiel

Le smart floor est un sol connecté muni de capteurs. Il permet notamment de détecter une chute, de mesurer des informations sur la personne qui le foule, ou encore de tracer un chemin pour faciliter le quotidien des personnes âgées. Conçu en partenariat avec des professionnels de la santé, il envoie directement les données collectées à des infirmières ou des médecins en charge de l’utilisateur.

DFree

Prix : Non communiqué – Site Officiel

DFree est un wearable japonais permettant de remédier aux problèmes de transits des seniors. Placé dans les sous-vêtements, il anticipe la digestion et conseille à l’utilisateur d’aller aux toilettes en avance. De cette façon, le porteur a plus de temps pour prendre ses précautions.

Safebed

Prix : 545€ – Site Officiel

Le Safebed est un capteur s’accrochant au lit d’une personne âgée. Il détecte non seulement la qualité du sommeil de l’utilisateur, mais également son rythme cardiaque ou encore la qualité de sa respiration. En cas de chute, le système peut également détecter l’anomalie. Contrairement à un bracelet connecté, il est très discret et permet à l’usager de ne pas se sentir dépendant.

Le verre connecté AuxiVia

Prix : Non communiqué – Site Officiel

La start-up française AuxiVia présente un verre connecté permettant de lutter contre la déshydratation des seniors. L’objet mesure le taux d’hydratation de l’utilisateur et l’avertit d’un signal lumineux lorsqu’il devient nécessaire de s’hydrater. Cet accessoire est aussi utile chez les particuliers que dans les établissements spécialisés.

Êtes-vous intéressés par l’un de ces objets ? Connaissez-vous d’autres objets connectés pour les personnes âgées ?