Découvrez une sélection de 7 objets connectés pour faire de la musique, destinés aux musiciens à la recherche de nouveaux instruments.

L’apprentissage de la musique et des instruments traditionnels est souvent une tâche longue et ardue, qui peut dissuader les esprits créatifs de laisser libre cours leur imagination. Heureusement, la technologie permet désormais de faciliter la progression. Grâce à l’internet des objets, les musiciens peuvent désormais utiliser des objets connectés pour s’améliorer plus rapidement, ou tout simplement jouer et créer de la musique à l’aide de nouveaux instruments originaux et connectés. Découvrez notre sélection de 7 objets connectés dédiés à la création musicale.

Soundbrenner Pulse

Prix : 99,99$ – Site officiel

Le Soundbrenner Pulse est présenté par ses créateurs comme le premier objet connecté conçu pour les musiciens. Cet appareil se présente principalement comme un métronome pouvant être porté sur jambe ou un bras. Il permet aux musiciens de restés accrochés au rythme, seuls ou en groupe. Grâce à de légères vibrations basées sur le beat joué par les instruments, il donne la cadence aux artistes. Sa batterie offre une durée de vie comprise en quatre et cinq heures et peut donc tenir le temps d’une session complète en studio.

Les utilisateurs peuvent contrôler l’accessoire à l’aide d’une application compagnon disponible sur iOS et Android. Grâce à cette plateforme, il est possible d’écrire des patterns de rythme, et d’enregistrer des presets classés dans différentes listes. Un coach musical intégré permet également d’apprendre aux musiciens des attitudes de jeu et de les motiver à s’entraîner toujours plus au travers d’un système de défis et de récompenses. Les usagers peuvent également s’essayer à des exercices de rythme, de vitesse, de précision et d’endurance.

Imogen Heap MI.MU

Prix : 2500£ – Site officiel

Il est courant de voir des musiciens derrière des écran, des claviers et d’autres équipements technologiques pour créer de nouvelles sonorités. Le compositeur anglais Imogen Heap s’est associé avec un groupe de développeurs pour concevoir un gant permettant faire de la musique grâce au mouvement. L’accessoire, baptisé Mi.Mu, permet d’enregistrer et d’analyser les mouvements de main et les gestes pour contrôler le son et créer de la musique. Il fonctionne grâce à différents capteurs intégrés. Les informations sont transmises à l’ordinateur, et un logiciel utilisant des algorithmes de machine learning retiennent les combinaisons de mouvement comme par exemple poing puis paume. Les données peuvent ensuite être transformées par l’utilisateur en messages MIDI ou OSC. Les logiciels comme Ableton Live, Logic Pro ou Max/MSP peuvent directement les lire.

Drumpants 2.0

Prix : 189,99$ – Site officiel

Les Drumpants 2.0 se présentent comme un véritable instrument de musique mobile unique en son genre. Il s’agit d’un dispositif regroupant deux drumpads et deux pédales permettant aux utilisateurs de taper n’importe quel rythme ou mélodie directement avec leurs mains et leurs pieds.

Les Drumpads sont dissimulés sous le pantalon, et l’utilisateur n’a qu’à battre ses cuisses en rythme pour créer un beat. Plus de 300 applications mobiles et bureau sont compatibles, dont des logiciels de renom comme Ableton Live, Garageband ou Logic Pro X.

Machina MIDI Jacket

Prix : 999$ – Site officiel

La Machina Midi Jacket est une veste pouvant faire office de contrôleur MIDI. Grâce à l’application compagnon, les utilisateurs créent de la musique grâce à des détecteurs de mouvements et des capteurs tactiles. La veste peut également être configurée pour d’autres usages. Plusieurs capteurs peuvent être reprogrammés, dont 4 pour détecter la position d’un doigt, un accéléromètre pour capter les mouvements du bras, un joystick et quatre boutons poussoirs. Les utilisateurs peuvent ainsi monter le volume en bougeant leurs bras et produire du son juste en frappant leur torse, par exemple.

L’application compagnon est disponible sur Android et iOS. Elle se présente comme une interface graphique dotée de fonctionnalités diverses comme la capture sonore, la sélection et le mapping de note. Un plugin VST permet aussi de connecter des logiciels tiers comme Ableton Live.

Sound on Intuition

Prix : Non communiqué – Site officiel

Conçu par le designer Pieter-Jan Pieters, Sound on Intuition regroupe plusieurs technologies destinées à transformer le corps de l’utilisateur en un orchestre complet. Le créateur a développé 5 instruments. Wob mesure la position de la main et change le pitch de la note en fonction de son mouvement. Finger est noué autour du doigt et convertit les pressions, les plis et les étirements en son. Heart est un moniteur cardiaque produisant des rythmes en se basant sur les pulsations cardiaques du musicien. Enfin, Kick produit le son d’une basse synchronisé aux pressions du pied de l’usager.

AUUG motion synth

Prix : 135,45$ – Site officiel

AUUG est basé sur une technologie de mouvement mais ne vise pas à imiter un instrument existant. L’écran tactile et les capteurs de mouvements permettent de créer de la musique à l’aide d’un iPhone ou d’un iPod Touch en contrôlant un synthétiseur et un logiciel. L’iDevice s’insère directement dans l’emplacement prévu à cet effet. Les notes peuvent être jouées sur l’écran tactile et s’altèrent en bougeant le téléphone. Il est possible de configurer les mouvements.

Emotiv Insight

Prix : 799$ – Site officiel

Emotiv Insight est un casque sans fil capable d’enregistrer les ondes cérébrales pour les traduire données compréhensibles. L’une des fonctionnalités et de créer et de mixer des chansons en mesurant et en traquant les expressions faciales, les émotions et les pensées du porteur.

Quels objets connectés utilisez-vous pour la création musicale ?