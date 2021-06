La nature et la technologie sont loin d’être incompatibles. Grâce à l’internet des objets, tout un chacun peut désormais cultiver son jardin, avec ou sans la main verte. Même en intérieur, les wearables et autres dispositifs intelligents permettent de reproduire un climat propice à la croissance végétale. Découvrez une sélection de 10 objets connectés dédiés au jardinage.

Koubachi WiFi Plant Sensor

Prix : 119€ – Site officiel

Ce capteur connecté se plante dans la terre. Il permet de mesurer l’humidité, la lumière et la température pour vérifier si les conditions sont propices pour vos plantes. Les données sont envoyées au cloud en WiFi. L’appareil se décline également dans une version destinée aux plantes d’intérieur, moins chères mais vulnérable aux intempéries.

Parrot Flower Power

Prix : 53€ – Site officiel

Tout comme le Plant Sensor de Koubachi, cet appareil permet de mesurer les propriétés d’un sol pour vérifier si les conditions sont propices à l’épanouissement d’un plante. Ce modèle est également capable d’analyser les engrais. Il coûte également moins cher, mais sa connectivité est réduite au Bluetooth. Il n’a donc pas la portée du Koubachi. Par ailleurs, la nouvelle version H2O de l’appareil permet de fixer une bouteille d’eau au dispositif pour un arrosage automatique.

Click & Grow Smartpot

Prix : 48,26€ – Site officiel

Livré avec une lampe et un engrais, ce dispositif prend en charge la culture d’une plante de A à Z. Le seul inconvénient est la sélection de graines, limitée à certaines variétés.

Robomow RS635

Prix : 3299€ – Site officiel

Robomow est probablement la meilleure marque de tondeuses robots connectées. L’application compagnon permet de paramétrer entièrement la zone à tondre, et de vérifier la progression de la tâche à effectuer. Cet appareil à la pointe de la technologie est munie d’un détecteur de pluie, d’un système anti-vol et d’une sécurité pour les enfants.

Mipow Playbulb Garden

Prix : 70€ – Site officiel

Ces ampoules LED étanches sont spécialement destinées au jardin. Grâce à l’application compagnon, il est possible de modifier la couleur de leur lumière en toute simplicité. Donnez à votre jardin une atmosphère féerique et colorée à la nuit tombée.

GreenIQ Smart Garden

Prix : 249€ – Site officiel

Le GreenIQ est une console intelligente destinée aux jardins munis d’un système d’arrosage automatique. L’appareil prend en compte les conditions météorologiques pour déterminer le meilleur moment pour arroser. Il est compatible avec tous les systèmes d’arrosage automatique, mais également avec plusieurs capteurs de sol. L’application compagnon permet des réglages très complets.

Plantui 6

Prix : 259€ – Site officiel

Plantui 6 est un petit espace de culture intérieure en hydroponie. Ce dispositif intelligent détecte automatiquement les besoins en lumière de vos plantes tout au long de leur croissance pour déterminer la bonne hauteur de la lampe. Cette hauteur est ajustée au fur et à mesure. Vous pourrez ainsi cultiver différents légumes et autres fleurs en consommant le minimum d’électricité.

Netatmo Weather Station

Prix : 169€ – Site officiel

Cette station météorologique connectée mesure en temps réel toutes les informations climatiques de votre maison et de votre jardin. La température, le niveau de CO2, les risques de pluie, la puissance du vent ou encore le taux de pollution sonore peuvent être entièrement évalués et transmis à votre smartphone. L’application compagnon se charge ensuite d’analyser les données pour réaliser des graphiques et effectuer des prévisions. Par ailleurs, elle prodigue des conseils pour le jardinage et la culture en fonction des conditions climatiques du jardin.

Grove Ecosystem

Prix : 2700$ – Site officiel

Le Grove est une cabine de bois, dont la partie inférieure est occupée par un aquarium, et la partie supérieur est dédiée à la culture en aquaponie. Selon la nourriture donnée aux poissons, ces derniers peuvent produire de l’ammoniac que les bactéries transforment en nitrates, qui alimentent à leur tour les plantes. Grâce à différents capteurs, le dispositif envoie des notifications à l’utilisateur et des instructions lui permettant de prendre soin de ses plantes et des poissons. Encore en phase de financement sur Kickstarter, le Grove devrait être livré à partir de l’été 2016.

Biopod

Prix : 225$ – Site officiel

Lancé en mars 2016 suite à une campagne Kickstarter à succès, le Biopod est un jardin d’intérieur prenant les dimensions d’un aquarium. Grace à l’application compagnon, il est possible de paramétrer tous les conditions pour offrir un climat propice à n’importe quelle plante. La température, la lumière, l’humidité, et la ventilation sont entièrement contrôlables.

Quel objet connecté utilisez-vous pour le jardin ?