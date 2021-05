10 objets connectés pour devenir un as du golf

Le golf est une discipline noble, qui requiert dextérité, habileté et précision. L’internet des objets peut vous aider à progresser dans ce sport, vous prêter main forte pour mettre la balle dans le trou en un seul coup. Analysez votre swing, repérez-vous sur le terrain… découvrez une sélection de 10 objets connectés dédiés au golf.

Game Golf Live

Prix : 249,00$- Site officiel

Game Golf Live est un dispositif de capteurs en plusieurs parties. Un accessoire s’accroche à la ceinture, tandis que les autres parties s’attachent au club. L’ensemble permet d’analyser les données de jeu en détails, en temps réel pour déceler les principaux points faibles du joueur et l’aider à les corriger. Cet appareil est notamment utilisé par Barack Obama.

Zepp Golf 2

Prix : 149,99$ – Site officiel

Le kit Zepp Golf 2 se clipse au gant de l’utilisateur. Il permet d’évaluer la vitesse des mouvements, la qualité du swing, et le mouvement des hanches grâce à l’accéléromètre. Ces données peuvent être évaluées en détails grâce à des graphiques précis et comparées avec celles de joueurs professionnels.

Ojee Talon

Prix : 225£ – Site officiel

Cet accessoire s’accroche au manche du club. Il permet d’analyser le mouvement du porteur et lui propose un feedback en temps réel grâce à l’écran intégré. L’appareil s’accompagne d’une ceinture permettant pour davantage de précision.

Garmin Approach S20

Prix : 229,99€ – Site officiel

La Garmin Approach S20 est une montre connectée dédiée au golf. Elle rassemble les données de plus de 40 000 terrains dans le monde entier, et permet à tout moment d’évaluer la distance qui sépare le joueur du prochain trou. Ses capteurs permettent également d’enregistrer les scores, et d’analyser chaque coup pour permettre à l’usager de progresser.

Garmin Approach S6

Prix : 399,00€ – Site officiel

Beaucoup plus onéreuse que la S20, l’Approach S6 de Garmin est également beaucoup plus performante. Elle propose un plan détaillé en couleurs du terrain de golf, avec un suivi GPS pour se repérer à tout moment. Les performances peuvent être suivies et analysées dans le moindre détail grâce à la plateforme Garmin Connect.

Garmin TruSwing

Prix : 149,99€ – Site officiel

Ce dispositif s’accroche au club de golf. Il permet d’analyser le swing en détails pour évaluer comment le vol et la trajectoire est influencée et comment améliorer le mouvement. Il peut être synchronisé avec les différentes montres Approach de Garmin. Les données peuvent être analysée sur la plateforme Garmin Connect.

TomTom Golfer

Prix : 249,00€ – Site officiel

La TomTom Golfer est une montre GPS. Il s’agit de l’une des premières montres dédiées au golf. Son écran monochrome permet de suivre la position de la balle sur le terrain et d’analyser la carte. Ses capteurs aident l’utilisateur à suivre ses performances, et à enregistrer le score. Notez que la TomTom Golfer 2 sera disponible très prochainement. Il peut donc être judicieux d’attendre ce nouveau modèle, du moins pour les plus gros budgets.

Microsoft Band 2

Prix : 174,99$ – Site officiel

Grâce à un partenariat avec TaylorMade, le bracelet MicrosoftBand permet désormais d’analyser le jeu des golfeurs. Il est capable de distinguer un swing d’un coup ordinaire, de mesurer la distance entre les trous, de compter les calories ou encore de calculer le score.

Bushnell NEO XS

Prix : 199$ – Site officiel

Plus abordable que les autres modèles, cette montre connectée dédiée au golf répertorie 33000 terrains à travers le monde. On retrouve ainsi des informations précieuses sur chaque terrain, telles que le métrage, les bunkers ou le dénivelé.

Hole 19

Prix : Gratuit – Site officiel

Cette application gratuite pour iOS et Android permet de transformer n’importe quelle Apple Watch ou montre Android Wear en montre connectée GPS pour le golf, dans la lignée d’une Garmin Approach. Elle fait également figure de réseau social dédié, regroupant une large communauté d’utilisateurs. Cette fonctionnalité permet de partager ses performances et de trouver des partenaires de jeu.

Quels objets connectés utilisez-vous pour le golf ?