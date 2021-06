Spécial Euro 2016 : 7 objets connectés dédiés au football

L’UEFA Euro 2016 approche à grands pas, et ranime en chacun de nous la passion pour le football. Désormais, à l’ère de l’internet des objets, la technologie peut vous accompagner sur le terrain pour augmenter ou mesurer vos performances sportives et les comparer avec celles de vos joueurs préférés. Découvrez notre sélection des 7 meilleurs objets connectés dédiés au football.

Catapult OptimEye

Prix : Non Communiqué – Site officiel

Conjointement développé par Catapult Sports et l’Australian Institute of Sport durant les 8 dernières années, OptimEye est utilisé par les sportifs professionnels dans plus de 20 sports différents pour l’élaboration de tactiques, l’entraînement physique, la rééducation, ou encore l’analyse technique. L’appareil se présente comme un accessoire à accrocher dans le dos, et se décline en quatre versions différentes : OptimEye X4, G5, S5 et T5.

Le G5 est le tout premier traceur pour gardien de buts, utilisé par plus de 400 associations sportives dans le monde. Il mesure la direction et l’intensité des plongeons, les accélérations, les décélérations, les changements de direction, l’intensité des efforts, et le temps de récupération.

Le X4 calcule la force, le taux de retournement, l’orientation et la vitesse de course dans toutes les directions. Les rapports sont présentés sous la forme de graphiques, incluant la vélocité, le rythme cardiaque, la durée des efforts et le temps de récupération.

Le S5, testé militairement, est le premier traceur GNSS pour les sports d’équipe. Il reprend les fonctionnalités du X4 et ajoute également une fonction unique au monde de tracking de collisions. Par ailleurs, il peut être connecté aux produits Open FIelds permettant de personnaliser l’analyse de données et la mesure des performances.

Enfin, le T5 permet une surveillance extérieure mais également extérieure. Alors que des stades couverts pourraient entraver le signal GPS nécessaire au suivi des joueurs, Catapult s’est associé avec des chercheurs scientifiques pour garantir une localisation précise à 15 centimètres près.

STATSports Viper Pod

Prix : 175$ – Site officiel

Le Viper Pod est utilisé par plusieurs des meilleures équipes mondiales dans les plus grandes compétitions de sports d’équipe comme la Premier League, la NFL, la NBA ou La Liga. Cet outil permet de mesurer la distance parcourue, la vitesse, l’accélération, ou encore la fréquence cardiaque.

Les données sont transmises en temps réel vers le logiciel Viper Live Streaming et enregistrées pour être analysées ultérieurement. La position du joueur peut être localisée en temps réel et son mouvement analysé depuis l’écran. Cet appareil permet aux coachs de surveiller leurs équipes en temps réel et d’ajuster leur entraînement pour atteindre les objectifs individuels de chacun.

Adidas miCoach Smart Ball

Prix : 200€ – Site officiel

La Smart Ball miCoach d’Adidas s’apparente à un ballon de foot ordinaire de taille 5. En réalité, la balle abrite un capteur permettant d’évaluer chaque frappe avec précision. La force, l’emplacement de l’impact et la trajectoire sont mesurés et transmis à l’application compagnon sur un smartphone iOS ou Android. Par la suite, l’application prodigue des conseils et des astuces pour progresser dans le contrôle, la frappe et la manipulation du ballon. Par exemple, pour une frappe incurvée, l’application explique exactement comment le pied doit toucher le ballon. Ensuite, l’utilisateur peut essayer de reproduire le geste et revoir son action dans les moindres détails.

Adidas miCoach Speed_Cell

Prix : 80€ – Site officiel

Ce petit accessoire s’accroche à la chaussure de l’utilisateur, et collecte les données de performances telles que la vitesse, la distance parcourue, le taux de frappe et la vitesse maximale atteintes. Jusqu’à 7 ou 8 heures de donée peuvent être enregistrées. Par la suite, l’application multi-sport miCoach permet d’analyser les données en détail. Il est également possible de choisir un programme d’entraînement pour être coaché pas à pas par le logiciel.

Adidas f50 Adizero

Prix : 200€ – Site officiel

Cette chaussure à crampons embarque elle aussi la technologie Speedcell. Elle permet donc de collecter les données de vitesse, de distance et de frappe pour les communiquer à l’application miCoach. Là encore, l’utilisateur peut sélectionner un programme d’entraînement pour recevoir un coaching personnalisé.

Cityzen Sciences Smart Sensing

Prix : Non communiqué – Site officiel

Notamment utilisé par l’AS Saint-Etienne, ce boîtier connecté de fabrication française s’insère dans n’importe quel vêtement et permet de suivre l’activité physique. Grâce à sa légèreté et sa discrétion, il convient très bien à la pratique du football.

Goal Line Technology

Prix : Variable – Site officiel

[appbox windowsstore ]

Afin de vérifier le marquage d’un but, la Goal Line Technology est de plus en plus utilisée en milieu professionnel. Ces technologies permettent de s’assurer avec une précision incontestable que le ballon franchit la ligne de but. Par exemple, Cairos GLT est une puce placée dans le ballon qui surveille la position exacte de la balle par rapport à la ligne de but.

Quel objet connecté utilisez-vous pour le football ?