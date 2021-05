Accueil » Objet connecté Santé Arrêtez de stresser grâce à ces 8 objets connectés relaxants Objet connecté Santé Arrêtez de stresser grâce à ces 8 objets connectés relaxants Rédaction AfricaDaily 1559 Vues

Découvrez une sélection d’objets connectés pour vous aider à vous détendre, vous relaxer et vous régénérer après une longue journée.

Au quotidien, nous sommes tous exposés au stress et à la pression. C’est particulièrement le cas pour les habitants des grandes villes, dont le rythme effréné, le vacarme et la pollution se mêlent à la densité de la population et peuvent rapidement s’avérer épuisants. Heureusement, si la technologie fait partie des vecteurs de ce stress, elle peut également aider à le combattre. Découvrez une sélection d’objets connectés pour vous aider à vous détendre, vous relaxer et vous régénérer après une longue journée.

Smart Mat

Prix : 447$ – Site officiel

La pratique du yoga est bien connue pour ses vertus relaxantes et énergisantes. Le Smart Mat est le tout premier tapis de yoga connecté, conçus avec de véritables maîtres. Doté de multiples capteurs, il permet d’aider l’utilisateur à corriger ses différentes postures avec précision. Les indications visuelles et sonores sont données par le smartphone ou la tablette de l’usager. L’application propose également de nombreux programmes et autres séances. Ce tapis vise donc à remplacer les conseils prodigués par un enseignant, en fournissant une aide personnalisée au maximum.

Muse

Prix : 299$ – Site officiel

Muse est un caque connecté permettant d’aider l’utilisateur à méditer. Grâce à ses capteurs, l’appareil mesure l’activité cérébrale du porteur et la traduit par des sons d’ambiance. S’il est agité, le tumulte de l’orage se fait entendre. S’il parvient à atteindre la quiétude, il sera récompensé par le son calme des oiseaux et d’une mer calme. L’application propose également de nombreux exercices et conseils pour la méditation.

Spire

Prix : 129,95 $ – Site officiel

Spire est un accessoire connecté qui se clippe à la ceinture ou au soutien-gorge de l’utilisateur. Grâce à ses capteurs, il analyse la respiration du porteur. Si elle devient pressée ou obstruée, l’appareil l’analyse comme un symptôme de stress. L’application prodigue alors des conseils personnalisés pour la relaxation. Les créateurs de Spire affirment que cet objet peut réduire le stress de 50%.

Thync

Prix : 199$ – Site officiel

Thync est un patch connecté qui se colle sur le front. Grâce à la technique du neurosignal, l’accessoire envoie de faibles signaux électriques dans le cerveau de l’utilisateur. Ces signaux permettent de modifier l’humeur de l’utilisateur, pour le calmer ou lui donner de l’énergie. L’humeur désirée peut être sélectionnée depuis l’application smartphone.

Prana

Prix : 149$ – Site officiel

Prana est un petit disque qui s’accroche à la ceinture. En se fiant à l’amplitude des mouvements respiratoires du torse et du diaphragme, il évalue la qualité de la respiration mais également la posture de l’utilisateur. L’application compagnon pour smartphone permet par la suite de corriger cette position pour mieux respirer et être plus relaxé et heureux en permanence.

Bellabeat LEAF

Prix : 119,99$ – Site officiel

Cet accessoire se destine aux femmes puisqu’il se présente sous la forme d’un élégant bijou en forme de feuille d’or. Grâce à ses différents capteurs, il mesure la qualité de sommeil, le cycle ovulatoire et la fréquence respiratoire. L’application compagnon propose des exercices pour améliorer la respiration et permettre de retrouver la sérénité.

WellBe

Prix : 189$ – Site officiel

Ce bracelet connecté mesure votre stress en fonction des situations. Selon les personnes que vous croisez, les lieux que vous fréquentez ou le moment de la journée, WellBe mesure votre stress. Les données sont transmises à l’application compagnon afin que l’utilisateur puisse éviter les situations problématique. En outre, des exercices de relaxation sont proposés.

Zen Zone

Prix : 4,99$ – Site officiel

Zen Zone est une application conçue par Unello Design pour le casque de réalité virtuelle Samsung Gear VR. Elle vous propose de vous relaxer au travers de trois différents ateliers. Méditer dans un environnement cosmique, visualiser votre respiration sous la forme de particules de glace ou prendre soin d’un jardin zen sont les activités proposées. Grâce à ce logiciel, vous pourrez vous relaxer au sein d’un environnement virtuel prévu à cet effet.