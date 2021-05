Accueil » Objet connecté Sport Devenez un maître des arts martiaux grâce à ces 6 objets connectés Objet connecté Sport Devenez un maître des arts martiaux grâce à ces 6 objets connectés Rédaction AfricaDaily 1004 Vues

L’internet des objets peut accompagner la pratique des arts martiaux. Découvrez une sélection d’objets connectés pour vous aider à progresser dans les sports de combat.

Les arts martiaux sont des disciplines qui requièrent patience et volonté pour progresser. Pour vaincre ses adversaires, l’apprenti doit avant tout parvenir à se surpasser lui-même. En permettant de mesurer ses performances, les objets connectés constituent de précieux alliés pour y parvenir. Découvrez une sélection d’objets et d’accessoires connectés prévus à cet effet.

Hykso

Prix : 149,95$ – Site officiel

Hykso est un objet connecté à placer sous un gant de boxe. Il est capable de différencier les différents types de coups de poing afin de mesurer leur puissance, leur vitesse et leur intensité. Il est également capable de mesurer l’intensité d’un entraînement. L’application permet d’étudier ces données et de recevoir des conseils appropriés pour progresser.

Moov

Prix : 79,95$ – Site officiel

Moov est un bracelet connecté compatible avec tous les sports. Il permet de mesurer l’activité, mas également de gagner en motivation grâce à des encouragements dispensés en temps réel. Pour la boxe, il permet d’améliorer son rythme en donnant des coups synchronisés avec la musique. La difficulté peut être réglée, les données peuvent être analysée grâce à des graphiques clairs et lisibles. Plus qu’un wearable, Moov est un véritable coach.

StrikeTec Moti Sport

Prix : Non communiqué – Site officiel

D’abord utilisée par les plus grands combattants dans les arènes les plus prestigieuses de MMA et autres styles de boxe, la technologie StrikeTec est désormais disponible pour tous grâce au bracelet MotiSport. Ce wearable permet d’analyser en temps réel la force d’un coup de poing, mais également de mesurer le cardio et le niveau de fatigue du boxeur.

iPunch

Prix : Non communiqué – Site officiel

Ces gants ouverts sont destinés à la pratique du MMA (Mixed Martial Arts). Ils sont dotés de capteurs permettant de mesurer les performances. L’application compagnon dispense des conseils pour mieux boxer. Plus l’utilisateur progresse, plus le programme d’entraînement devient difficile.

Jaboo

Prix : Non communiqué – Site officiel

Jaboo est un dispositif conçu spécialement pour les arts martiaux. Il se présente sous la forme d’une paire de bracelets connectés à placer sur chaque bras. Chacun est capable de mesurer la vitesse, la force, le type de coup de poing et 10 autres données. L’application propose des rapports complets ainsi que des programmes d’entraînement. Pour l’heure, l’accessoire est encore à l’état de projet.

Notch

Prix : 379$ – Site officiel

Notch est un traqueur de mouvement dédié aux sportifs. Contrairement à une montre ou à un bracelet connecté, il permet de mesurer avec précision les mouvements d’une partie du corps. Un bras, une jambe… cet accessoire est donc très pratique pour les arts martiaux. Il se place idéalement sous une bande autour du poignet ou de la cheville.

Quels objets connectés utilisez-vous lorsque vous pratiquez les arts martiaux ?