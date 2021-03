Accueil » Actualité Objet connecté : 100 Startups françaises qui ont fait bouger le marché de l’IoT Actualité Objet connecté : 100 Startups françaises qui ont fait bouger le marché de l’IoT Rédaction AfricaDaily 22549 Vues

le marché des objets connectés a continué à se développer avec rapidité. Voici 100 start’up made in France classées dans 10 catégories. Certaines sont déjà bien connues d’autres plus récentes veulent se faire une place sur le marché de l’iOT. Elles contribuent toutes à développer et à faire évoluer le marché avec leurs services ou produits connectés. Mise à jour le 20/09/2017

Animaux (4)

Canhegat

Avec le pendentif Canhefit, vous pourrez surveiller la santé de votre animal, même loin de lui. Ration de croquettes, poids, activité physique : tout est envoyé à l’application dédiée afin de surveiller le moindre incident et vous fournir les informations utiles pour maintenir votre animal en pleine forme – http://www.canhegat.com/

Equisense

Un traqueur d’activité pour les chevaux, c’est ce que propose Equisense. La start-up veut ainsi améliorer le rapport des cavaliers avec leurs montures en permettant un suivi plus précis de leurs activités. Une application permet ensuite de synthétiser les résultats en affichant d’éventuels problèmes de santé en plus des données plus classiques (nombre de pas, suivi du parcours, etc…) – http://equisense.com/fr/

Jagger & Lewis

Basée à Lille, la société Jagger & Lewis a pour objectif le bien-être dans le foyer. Son premier objet est un capteur pour les chiens qui vient surveiller leur comportement et permet ensuite de donner des conseils aux maîtres en cas de comportement anormal – http://www.jagger-lewis.com/

Arioneo

La startup développe des objets connectés dédiés au monde équin avec des outils capables d’analyser les activités des chevaux dans le but d’améliorer leurs performances. Exemple concret : Orscana, un capteur qui se fixe à une couverture pour chevaux et suit son activité afin que le cavalier assure un confort optimal à sa monture. Arioneo a récemment levé 1,1 million d’euros – http://arioneo.com/

Conception d’objets connectés (3)

Thingz

Thingz va faire retomber en enfance les geeks que nous sommes grâce à son système d’objet connecté à construire soi-même. Basé sur le principe des Lego, il suffit de connecter diverses briques au module principal puis de le programmer pour obtenir une multitude d’usages – https://www.thingz.co/

Altyor

Altyor travaille sur la conception, la production et la distribution d’objets connectés pour les industries et le grand public. Ses deux grands axes sont la maison intelligente et la géolocalisation – http://www.altyor.fr/

AirThings

AirThings est à l’origine du AirBoard, financé sur Kickstarter. Basé sur Arduino, le AirBoard est un circuit de développement qui vise avant tout la connexion avec d’autres objets. Il est modulaire et peut se voir ajouter des modules wifi, bluetooth, etc… – http://www.theairboard.cc/

Géolocalisation (9)

Yuzz.it

Créé par la start-up Telequid, Yuzz.it est un porte-clé connecté qui non seulement vous permettra de retrouver vos clé perdues, mais aussi d’enregistrer des mémos vocaux, de reconnaître une musique ou encore un programme entendu à la TV. On l’a testé et on l’a adopté ! – http://yuzz.it/wearable/fr/

Wistiki

Ne perdez plus jamais vos affaires avec les célèbres modules de balise Wistiki. La start-up française propose trois collections d’objets connectés de divers formats afin de s’adapter aux objets à surveiller : portefeuille, clefs, animal de compagnie, etc… Nous avons d’ailleurs testé le porte-clé Voilà! et il nous a convaincu – http://www.wistiki.com/

Abeeway

Avec des solutions dédiées aux spécialistes comme aux particuliers, Abeeway cherche à promouvoir la géolocalisation connectée avec des modules à grande autonomie – http://www.abeeway.com/

Blinksight

Blinksight est aussi une start-up spécialisée dans le suivi GPS grâce aux objets connectés. Si Abeeway vise la longue autonomie de ses modules connectés, Blinksight préfère la précision, que ce soit en intérieur comme en extérieur – http://www.blinksight.com/

Aguila Technologies

Aguila est une société spécialisée dans le Machine To Machine et les objets connectés. Ses domaines sont le transport intelligent, la géolocalisation et le suivi d’animaux – http://aguila.fr/

Beepings

Plus de risque de perdre vos objets préférés grâce aux balises connectées Air et Zen de chez Beepings. L’application mobile vous indiquera en permanence l’emplacement des balises – http://beepings.fr/

Ticatag

La start-up française Ticatag est à l’origine de plusieurs objets connectés de type “balise”. Retrouvez vos clés en faisant vibrer votre Ti’Be ou suivez les déplacements de vos enfants/conjoints/animaux avec le TiFiz (notre test) – http://www.ticatag.com/fr/

Medria

Les éleveurs pourront bientôt eux aussi accéder aux bénéfices apportés par les objets connectés. Medria leur fourni diverses solutions adaptés à leurs besoins afin de suivre avec précision leurs troupeaux – http://www.medria.fr/

C-way

C-way est une start-up créée par une mère de famille dynamique souhaitant aider ses enfants à gagner en autonomie. S’en est suivi la conception d’une enceinte connectée nommée Memoo adapté aux envies ludiques des bambins et aux besoins de sécurité des parents – http://fr.hellocway.com/

Loisirs & sport (13)

DJIT

Créatrice des applications de mixage de musique edjing, la start-up DJIT propose aussi Mixfader, un objet connecté destiné aux DJ. Il se connecte à un smartphone ou une tablette via Bluetooth et permet de faire des mix sur n’importe quelle application compatible avec le standard MIDI – http://themixfader.com/

E.Sensory

Cette start-up française souhaite rendre nos activités multimédia plus “sensorielles”. Son premier objet connecté est le Little Bird, un sextoy qui réagit à vos lectures numériques érotiques – www.e-sensory.com/

Ironova

Avec son bracelet connecté Ankkoro, la start-up française créée en 2012 veut amplifier les émotions des gamers lors de leurs sessions de jeu. Le bracelet peut aussi détecter les mouvements qui permettent alors d’interagir avec des objets dans les jeux vidéo (par exemple ouvrir une porte) – http://www.ironova.com/

Keecker

Imaginez un robot R2D2 de Star Wars se baladant dans votre salon. Avec Keecker, on s’en approche fortement. Ce robot connecté se commande à distance et permet de projeter des vidéos sur un mur, jouer de la musique ou encore faire de la surveillance quand vous sortez. Un concept futuriste et bluffant – http://www.keecker.com/

Marbotic

Marbotic est une start-up française qui se consacre aux enfants, mélangeant la modernité aux jeux d’antan. A travers un panel d’applications éducatives et de jouets connectés en bois, les bambins pourront apprendre à lire et compter tout en s’amusant sur leur tablette tactile – http://www.marbotic.fr/fr/

Phonotonic

Transformer le mouvement en musique, tel est l’objectif de Phonotonic. Cet étrange objet connecté module la musique selon l’intensité de vos gestes. L’application connectée permet de choisir le style de musique à diffuser – http://www.phonotonic.net

Prizm

Financé sur Kickstarter, Prizm est un appareil qui se connecte à vos enceintes afin de diffuser intelligemment vos musiques préférées selon le moment de la journée et les personnes présentes avec vous. La campagne de financement a été un succès et l’appareil est maintenant en vente sur le site officiel. Comptez 149€ pour en obtenir un exemplaire. Nous l’avons testé et nous en sommes fans – http://www.meetprizm.com/fr/

Akoustic Arts

Un haut-parleur que vous seul pouvez entendre, c’est le projet d’Acoustik Arts. Nommé “A”, l’engin a largement dépassé son plafond sur Indiegogo, la plateforme de financement participatif, montrant l’engouement du monde pour des telles technologies – http://akoustic-arts.com/

Homido

Homido, c’est la VR à la française. Le casque se veut adapté au plus grand nombre, même les porteurs de lunettes grâce à des lentilles réglables. Pour moins de 70€, ce casque semble un bon choix, surtout si vous souhaitez posséder du matériel “made in France” (notre test) – http://www.homido.com/fr

PIQ

Les sportifs seront intéressés par PIQ, un capteur qui peut s’associer à d’autres modules afin de s’adapter au sport que vous pratiquez : tennis, ski ou golf. La capteur possède un petit écran afin d’afficher vos progrès en direct – http://www.piq.com/

Cityzen Sciences

Après les bracelets connectés, l’avenir nous amènera aux vêtements connectés. Son premier capteur Smoozi s’intègre aux vetements afin de donner le rythme cardiaque, le nombre de pas effectués ou encore les calories dépensées – http://www.cityzensciences.fr/

Mojjo

Envie d’analyser votre match de tennis comme un pro ? De revoir seulement les moments les plus intéressants ? C’est ce que propose Mojjo avec sa borne tactile reliée à une caméra. Votre match est analysé puis les éléments importants mis en avant sur le site Internet consultable à tout moment – http://www.mojjo.fr/

Digital Airways

TimeSquAir est un afficheur connecté créé par la société normande Digital Airways. Utilisant un Raspberry Pi 2, il permet d’afficher divers messages (Twitter, calendrier, etc…) et utilise des tags NFC afin d’étendre les interactions possibles – http://timesquair.io/

Maison (15)

Invoxia

Avec sa radio connectée Triby (et bientôt Triby I/O), la start-up Invoxia modernise l’antique radio. Cette dernière permet non seulement de jouer de la musique depuis Spotify, mais aussi de recevoir des messages et de téléphoner avec la VoIP. On a testé Triby et on adore ! – http://www.invoxia.com/fr/

Blue Frog

Basée à Paris, Blue Frog est une start-up qui développe Buddy. Entièrement modulaire et Open-Source, ce petit robot connecté peut servir à la fois pour la surveillance du domicile, mais aussi au divertissement. Il peut reconnaître son environnement et interagir avec les utilisateurs grâce à une pléthore de capteurs – http://www.bluefrogrobotics.com/fr/home-fr/

AwoX

Audio, vidéo et lumières : AwoX veut connecter tout votre habitat pour en faire une Smart Home. La société française dispose d’ailleurs d’un impressionnant catalogue d’ampoules connectées aux diverses fonctions – http://www.awox.com/fr/

Bluemint Labs

Bixi est le futur bébé de Bluemint Labs. Ce gadget bluetooth permet d’interagir avec vos objets connectés (smartphone, ampoules, TV) juste avec des mouvements et sans aucun contact physique – http://bixi.io/fr/

Netatmo

La start-up Netatmo est connue pour sa station météo connectée, mais elle fait aussi dans la sécurité grâce à des caméras intelligentes et connectées avec les smartphones et tablettes tactiles. La société commercialise aussi un thermostat connecté – https://www.netatmo.com/

Vivoka

Vivoka est une start-up à l’origine d’un assistant connecté nommé ZAC. Ce dernier est un majordome holographique qui permet de contrôler tous les objets connectés d’une maison grâce à la voix. Son système de connecteurs plug and play lui permet d’être compatible avec presque n’importe quel objet connecté : ampoules Philips Hue, Netatmo, Withings/Nokia, etc… – https://www.vivoka.com/?lang=fr

Nodon

Nodon est une start-up qui s’est spécialisée dans l’appareillage domotique : interrupteurs, prises électriques, détecteurs, etc… Tout objet du quotidien peut donc devenir intelligent, faisant entrer la maison dans le futur – http://nodon.fr/

Sevenhugs

Qui n’a jamais rêvé de contrôler toute sa maison avec une seule télécommande ? La start-up Seven Hugs pourrait bien rendre ce rêve réalité grâce à Smart Remote. Cette télécommande peut tout faire : appeler un Uber, allumer le chauffage, éteindre vos ampoules connectées… Elle est en pré-commande à 229$ – http://sevenhugs.com/fr/

Ubiant

Contrôler votre consommation d’énergie et votre bien-être : deux objectifs réunis en un seul avec la centrale Hemis Luminion. Cet objet connecté utilise une IA qui apprend vos besoins et s’adapte tout en améliorant la consommation énergétique de votre domicile. La centrale peut aussi se connecter à d’autres objets afin de créer un vrai réseau intelligent – http://www.ubiant.com/

Myxyty

Myxyty est spécialisée dans la domotique, un secteur en pleine croissance. Que ça soit la sécurité ou le confort, la start-up propose plusieurs solutions connectées pour rendre votre maison plus intelligente – http://myxyty.com/

Connect’o

A une époque où l’eau devient une denrée à surveiller de plus en plus, Connect’o permet justement d’aider les usagers à suivre leur consommation sur leur smartphone. Grâce à une Box et des capteurs branchés sur l’arrivée d’eau, des statistiques sont envoyés à l’application mobile qui peut ensuite donner des conseils pour améliorer la consommation d’eau du foyer – http://connecto-sys.fr/

Holimotion

Holî est une start-up spécialisée dans les ampoules et capteurs de sommeil connectés. Leur SmartLamp permet de changer de couleur lors de l’écoute de musique ou vous aide à vous endormir/réveiller en douceur – http://www.holimotion.com/

Bell & Wyson

Fondée en 2014, Bell & Wyson a pour objectif de se démarquer en proposant des produits connectés efficaces mais aussi agréables à l’œil. Ses projets vont de l’ampoule connectée avec capteur de fumée au projecteur avec haut-parleur intégré – http://www.bell-and-wyson.com/

Green Creative

R3D3 est une poubelle connectée et intelligente qui a pour but d’optimiser le tri des bouteilles et canettes. Elle est capable de reconnaitre le type d’emballage, de le broyer puis de le trier dans le bac adéquat en quelques secondes – http://www.green-creative.com/

Oliba

Oliba est un petit objet connecté à destination des parents mais aussi des enfants. Actuellement disponible via Indiegogo, l’engin s’accroche au doudou de l’enfant et permet de le retrouver en cas de perte, raconte des histoires ou joue des berceuses – http://www.oliba.fr/

Ween

La start-up Aixoise Ween veut révolutionner le thermostat et par conséquent les économies d’énergie. Son appareil sera capable de détecter votre départ ou votre arrivée au domicile et d’ajuster la température, même en cas de départ imprévu. Une décoration a même été attribuée pour ce concept au CES 2016 à Las Vegas – http://www.ween.fr/

Médical / santé (22)

Aroma Therapeutics

La santé par les huiles essentielles : voila ce que propose Aroma Therapeutics avec son module Aroma Care. Glissez une capsule d’huile, programmez une séance sur votre smartphone et l’appareil diffusera le mélange le plus adapté à votre situation actuelle – http://www.aromatherapeutics.fr/

Belty

Belty nous propose une ceinture connectée fabriquée en France avec pour vocation d’améliorer notre santé. Nombre de pas, étages montés, inactivité… Tout est enregistré par la ceinture qui peut ensuite émettre des vibrations pour indiquer qu’il est temps de faire de l’exercice ou au contraire se relaxer un peu – http://www.wearbelty.com/

Air Serenity

Avec ses appareils LiV, PuR et SenS, Air Serenity propose une gamme d’objets connectés capables de vous informer de l’état de l’air ambiant et de le purifier afin d’éviter tout risque d’allergie ou autre problème respiratoire – http://www.air-serenity.com/?lang=fr

DietSensor

DietSensor est un capteur qui veut vous aider à mieux manger. Pour cela, il suffit de scanner vos aliments et l’application connectée pourra immédiatement vous donner des conseils afin d’améliorer votre nutrition – https://www.dietsensor.com/

Bluetens

Mal au dos ? Muscles tendus ? Avec le Bluetens, plus besoin de faire appel à un kiné. Lancez l’application, sélectionnez votre programme et branchez les électrodes sur votre corps, le reste se passera tout seul afin de vous relaxer et améliorer votre tonus musculaire – http://www.bluetens.com/

Fabulasys

MOTIO est un bracelet connecté créé par la start-up française Fabulasys. Regroupant diverses données corporelles, il vise ensuite à vous donner des conseils adaptés (via une application) afin de réduire votre stress – http://fabulasys.com/

FeetMe

Une semelle connectée : vous en rêviez ? FeetMe l’a fait ! Grâce à divers capteurs et son application dédiée, la semelle peut vous prévenir en cas de problème tout en fournissant des données plus classiques : nombre de pas, distance parcourue, etc… – http://www.feetme.fr/

LSee

L-See est un capteur biométrique destiné aux utilisateurs qui souhaitent perdre du poids. Comme tout capteur, il fonctionne avec une application de coaching dédiée qui aide à suivre les progrès et prodigue des conseils santé – http://l-see.com/

BeWell

Mettre la santé en avant, tel est l’objectif de la start-up BeWell au travers de divers objets et applications connectés : tensiomètre, thermomètre, électrocardiographe. La société propose divers services afin d’aider les clients à mieux être en contact avec leur médecin – https://bewell-connect.com

Cobject

La sécurité contre les incendies est devenu une priorité ces dernières années. Cobject a donc créé Smokeo, un capteur de fumée capable de vous avertir via SMS, mail ou appel téléphonique. Il utilise le réseau IoT Sigfox pour communiquer plus rapidement et faciliter l’installation – https://smockeo.com/

Auxivia

Auxivia a pour but d’aider aux soins des personnes âgées en perte d’autonomie. La start-up parisienne met en avant le suivi de leur hydratation avec un verre connecté qui va permettre d’effectuer un suivi de la consommation et permettre aux équipes soignantes de mieux gérer les soins – http://auxivia.com/fr/

Medissimo

Le pilulier connecté est le gros projet de Medissimo, qui possède un vaste catalogue destiné aux particuliers comme aux professionnels de la santé – https://www.medissimo.fr/

HydraSmart

Imaginez une bouteille d’eau qui joue de la musique, charge vos appareils électriques ou vous fournit de la lumière. Un tel objet existe bel et bien, il se nomme Hydra. Idéal pour les sportifs en vadrouille – http://hydra-smartbottle.com/

Telegrafik

Telegrafik est une société spécialisée dans le maintien à domicile à l’aide de capteurs connectés. Ses services s’adressent avant tout aux professionnels et aux assureurs – http://www.telegrafik.fr/

Leka

Leka a un projet ambitieux : améliorer l’interaction avec les enfants autistes ou atteints de maladies comportementales. Pour cela, la start-up a inventé un robot connecté qui vise à améliorer la concentration des enfants tout en aidant les parents et spécialistes dans leurs tâches thérapeutiques – http://leka.io/

Co-assist

Co-assist est une montre connectée destinée aux séniors qui leur permet d’envoyer une alerte simplement en appuyant sur un simple bouton. En cas de chute ou de perte, la montre le détecte automatiquement afin de prévenir les personnes adéquates via divers médiums – http://www.co-assist.fr/

Kolibree

Kolibree est une brosse à dent connectée créée par la start-up éponyme. Elle vise avant tout à éduquer les enfants en leur faisant découvrir le brossage sous un angle ludique – http://www.kolibree.com/fr/

Novitact

Le toucher est un sens que Novitact veut utiliser avec ses objets connectés à destinations des personnes sourdes. Grâce à des vibrations programmables, le bracelet Unitact permet de se réveiller, communiquer et garder le contact via ces vibrations – http://www.novitact.com/

Lowiee

Un paquet de cigarette intelligent pour vous aider à gérer votre consommation de tabac, ce n’est plus de la science-fiction. Lowiee allie un look en métal à de nombreuses fonctions à gérer depuis votre smartphone. Il a même un capteur d’empreintes digitales – http://www.lowiee.com/

Feeligreen

C’est à travers ses branches FeeliCare et FeeliGold que la start-up française souhaite améliorer la santé et le bien-être au quotidien grâce à diverses solutions pour les particuliers et professionnels – http://www.feeligreen.com/

MyBrain

MyBrain a financé avec succès son casque Melomind qui permet de se relaxer tout en transmettant diverses informations à l’application connectée, le but étant d’améliorer votre santé et votre bien-être – http://melomind.com/

Nourriture / consommation (4)

42 Tea

Envie d’un bon thé parfaitement infusé ? 42 Tea apporte la solution idéale avec son Cube et son application connectée. Dites quel thé vous souhaitez (dosage, température, temps d’infusion), placez votre sachet dans le cube et laissez la magie opérer. L’application vous informe à chaque étape de la marche à suivre pour obtenir un thé parfait – http://www.42tea.io/fr/

10 Vins

La startup propose la D-Vine, un distributeur de vin où ce dernier est conditionné en flacon (un peu à la manière des capsules de café) ce qui permet de le conserver dans des conditions idéales pendant un moment. Disponible à 890€. http://www.10-vins.com/

Slow Control

Avec ses objets connectés Slow Control vise une amélioration de l’alimentation, que ce soit pour les enfants en bas âge ou les adultes. Ses solutions vont du porte-biberon connecté à la fourchette intelligente – http://www.slowcontrol.com/fr/

Terradona

Terradona remet au gout du jour un vieux concept : la consigne des bouteilles. Grâce à une application et un capteur (nommé Cliiink) embarqué sur les poubelles communales de tri, les personnes qui recyclent se verront gratifiées de quelques euros pour leur geste écologique. http://terradona.com/fr

Sécurité (8)

Eliocity

La start-up lillois Eliocity est la conceptrice de XeeConnect, un boitier qui permet de rendre la voiture “intelligente”. En le branchant sur la prise diagnostic, vous obtiendrez toutes les informations vitales de votre véhicule. L’application permet aussi d’envoyer un message d’urgence en cas de panne et de suivre le véhicule grâce à un GPS – http://www.xee.com/

Fenotek

Hi est un vidéophone connecté conçu par Fenotek. Connecté à Internet, il peut prévenir l’utilisateur d’un mouvement suspect en envoyant une alerte sur son smartphone. Il peut aussi reconnaitre les personnes autorisées et effectuer diverses actions : ouvrir la porte, baisser les volets, etc… – http://fenotek.com/

HDSN

HDSN est une start-up située prêt de Marseille et spécialisée dans les capteurs de supervision de l’habitat. Contrôle de la qualité de l’air, empreinte carbone, économie d’énergie… La société ambitionne de devenir leader dans ce marché – http://www.hdsn.fr/

Somfy Protect

Anciennement MyFox, Somfy Protect est une start-up toulousaine spécialisée dans la sécurité connectée du domicile. Sa dernière création est la caméra One, une caméra connectée qui fait aussi office d’alarme et de détecteur de mouvements – https://protect.somfy.fr/fr/

Lima

Un stockage Cloud sécurisé et intelligent, on en rêve tous. Le boitier Lima permet de connecter tous vos appareils, de les synchroniser de façon intelligente. Il peut apprendre vos habitudes et vous proposer les fichiers que vous souhaitez au moment idéal – https://meetlima.com/index.php?lang=fr

Sen.se

La société Sen.se est la créatrice de la station Mother. Avec son ensemble de capteurs, elle peut prendre soin de vous et votre famille de diverses façon : envoyer des rappels importants, situer quelqu’un, empêcher une intrusion, surveiller l’activité physique, etc… Une vraie maman virtuelle ! – https://sen.se/mother/

Awaken

La start-up alsacienne Awaken travaille sur un projet de voiture connectée dont le but est de sauver des vies. Le boitier Awaken Car se branche sur la prise OBD de votre voiture et permet ainsi d’obtenir des informations sur son état pour éviter les pannes, mais aussi d’avertir les secours en cas de collision – http://awaken.fr/fr/accueil/

Flipr

Flipr propose à travers divers capteurs l’analyse et la surveillance des piscines/bassins aquatiques. Les capteurs utilisent le réseaux Sigfox afin de garantir une connexion permanente, même loin du wifi – http://www.goflipr.com/

Smart City (5)

Parkisseo

Parkisseo est une jeune société française qui souhaite révolutionner le stationnement en ville. Grâce à divers capteurs connectés, il sera possible de trouver des places libres, de payer le temps exact de stationnement ou encore signaler un stationnement dangereux. Un projet ambitieux qui devrait intéresser de nombreuses grandes villes – http://www.parkisseo.com/

ParkingFacile

Si vous habitez Bordeaux, vous risquez fort d’être intéressé par la solution créée par ParkingFacile. Besoin d’une place de parking libre rapidement ? Il suffit de vous connecter à l’application qui vous indiquera un emplacement réservé pour vous. Le parking s’ouvrira ensuite dès que vous serez à portée – https://www.parking-facile.com/bordeaux/

G2mobility

G2mobility propose notamment une solution de bornes de recharges connectées pour les véhicules électriques. Grâce à leur solution, on peut gérer les bornes à distance, obtenir des reportings et parfois faire de l’assistance à distance. La Startup vient de lever 2,7 millions d’euros – http://www.g2mobility.com/

Pack Editions

Pack Editions a créé une balise connectée nommée Truk destinée aux professionnels. Elle permet de connecté un lieu ou un objet (arrêt de bus, magasin …). La société propose aussi ses services afin d’aider au déploiement de projets s’appuyant sur cette balise – https://www.pack-editions.com/

Actility

Basée à Paris, Actility est une start-up spécialisée dans le Machine-to-Machine ayant créée la plateforme ThingPark. Elle propose des services dédiés aux objets connectés à longue portée pour les communes, les entreprises et aussi les particuliers. Actility travaille aussi dans l’optimisation énergétique des sites industriels – http://www.actility.com/fr

Technologie IoT (16)

Alpwise

Les technologies bluetooth sont le fond de marché d’Alpwise. La société propose diverses plateformes et logiciels dédiés au développement d’objets connectés via cette technologie sans fil – http://www.alpwise.com/?lang=1

Sigfox

Sigfox est une start-up déjà établie dans 14 pays et spécialisée dans les objets connectés. L’entreprise ne cesse de croitre et a récemment noué des partenariat avec SFR et Microsoft Azure Labs – http://www.sigfox.com/

Greenwaves

Rendre les réseaux sans fil moins gourmands en énergie tout en augmentant en efficacité, tel est l’objectif de Greenwaves. La société travaille actuellement sur un prototype de modem sans fil pour les objets connectés utilisant ces nouvelles technologies – http://greenwaves-technologies.com/

Kerlink

Kerlink est une start-up de Rennes qui s’est spécialisée dans la communication M2M pour les marchés publics et privés, avec déjà quinze ans d’expérience et de nombreux partenaires à son actif. La société dispose d’un catalogue de bornes sans-fil et de capteurs IoT divers – http://www.kerlink.fr/fr/

Qowisio

Qowisio utilise son réseau UNB (Ultra Narrow Band) afin de proposer aux porteurs de projets IoT des solutions bas débits à longue portée. La société suit les créateurs à tous les niveaux du développement, qu’il soit matériel, logiciel ou avant tout intellectuel – https://www.qowisio.com/

SmartMeUp

Solutions embarquées connectées et services Cloud sont les deux corps de métier pérennisés par SmartMeUp. De plus la jeune société française est à l’œuvre sur un logiciel de détection des visages capable d’analyses étendues plutôt bluffant – http://www.smartmeup.org/

Craft ai

Craft ai propose des services pour le développement d’applications connectées intelligentes. L’apprentissage adaptatif et l’intelligence artificielle sont les spécialités de cette start-up parisienne – http://www.craft.ai/

Wi6Labs

Wi6Labs est une plateforme de développement de réseaux pour les capteurs et objets connectés. Son expertise s’étend de la création de capteurs connectés à leur mise en service en passant pas leur intégration au sein de divers réseaux comme LoRa – http://www.wi6labs.com/

Sentryo

La cybersécurité est un secteur peu représenté du monde IoT, mais pourtant indispensable. Sentryo protège les réseaux industriels grâce à des sondes et des algorithmes afin d’éviter toute attaque informatique – https://www.sentryo.net/fr/

Idosens

Idosens est une start-up qui vise une évolution de la domotique avec des capteurs à longue portée utilisant le réseau LoRa ou GSM. Il est ainsi possible de déporter les usages en dehors du domicile – http://www.idosens.com/

Cityzen Data

Citizen Data est une plateforme de stockage de données destinée aux entreprises travaillant dans l’Internet des Objets. Ces données peuvent ensuite être analysées et exploitées grâce à divers outils proposés par la start-up – http://www.cityzendata.com/

A noter que la plateforme est distribuée en mode Open Source : Warp 10 http://www.warp10.io/

Archos Picowan

Basé sur la technologie Lora, Picowan est un réseau bas débit dédié aux objets connectés. Archos souhaite se différencier des autres à l’aide d’un petit boitier qui servira de passerelle et que l’on peut brancher sur une simple prise électrique qui permettra de mettre en place des réseaux facilement à l’intérieur de bâtiments par exemple. Le déploiement à grande échelle est prévu pour la fin de l’année 2016 – http://www.archos.com

Grid Bee

Grid Bee est une société spécialisée dans les solutions de communication pour les objets connectés dans les milieux industriels – http://www.gridbeecom.com/?lang=fr

Matooma

Matoma est une start-up de Montpellier qui travaille dans le Machine To Machine. Elle se différencie des autres entreprises de ce secteur par son business-plan.- http://www.matooma.fr/

Intesens

Grâce à l’Internet des objets, il est possible d’effectuer de la maintenance dans de nombreux secteurs. Intesens s’occupe du transport, de l’énergie et des infrastructures. La start-up compte parmi ses clients la SNCF, EDF ou encore Airbus – http://www.intesens.com/

Zhor Tech

Zhor Tech est une start-up qui travaille dans les objets connectés à mettre aux pieds. Semelles, chaussures, elle propose des solutions adaptées aux professionnels de l’IoT qui désirent pérenniser des projets dans ce secteur – http://zhor-tech.com/

Si vous comptez bien, il y a 99 start-up dans le classement. A vous de nous faire découvrir votre start-up française préférée dans les commentaires !