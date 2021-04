Accueil » Animaux Obi, un jouet connecté pour animaux de compagnie Animaux Obi, un jouet connecté pour animaux de compagnie Rédaction AfricaDaily 225 Vues

Obi est le nom d’un nouveau type de jouet connecté conçu pour votre animal de compagnie.

Le principe de Obi est basé sur l’émission d’un faisceau laser. Les chiens et les chats peuvent passer des heures à courir après le point rouge de l’extrémité du faisceau et beaucoup de propriétaires ont déjà joué à ce style de jeu avec leur fidèle compagnon.

La nouveauté, c’est qu’Obi fonctionne en mode manuel et en mode automatique. Dans le premier cas, vous prenez le jouet dans vos mains ou vous le posez sur une table et vous déplacez le faisceau en bougeant vos doigts. Dans le second cas, vous téléchargez l’application et vous programmez les séances de jeu. L’application permet de diffuser un signal pour annoncer à votre animal que l’heure de jouer est arrivée avant que le dispositif déplace le faisceau dans la pièce de manière autonome.

C’est une option idéale pour les propriétaires qui laissent leurs animaux seuls à la maison durant la journée et pour ceux qui veulent continuer à travailler chez eux tout en occupant l’animal.

Le dispositif Obi adopte une forme élégante de petite boîte blanche ou noire avec une partie centrale en liège. L’interrupteur est situé au dos. Vous pouvez donc le poser un peu partout chez vous sans que personne ne note vraiment sa présence.

Les deux jeunes créateurs du produit sont actuellement à la recherche de financement pour passer en phase de commercialisation. Le projet était inscrit sur la plateforme de crowfunding KickStarter mais la campagne n’a pas atteint l’objectif final. Ils recherchent donc toujours des fonds.

Notez toutefois que l’application iOS est conçue pour iPhone ou iPad seulement et que la version pour Android est en phase d’étude.

Voilà une belle idée de cadeau de Noël pour votre chien ou votre chat !