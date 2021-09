Accueil » Actualité Nouvelle décision : l’UE exige une norme commune obligatoire pour les chargeurs Actualité Nouvelle décision : l’UE exige une norme commune obligatoire pour les chargeurs Rédaction AfricaDaily 0 Vues

La Commission européenne présente aujourd’hui une proposition visant à imposer une technologie commune et une norme commune pour les chargeurs pour appareils mobiles, où l’USB-C sera le port standard pour le chargement.

Selon la Commission, l’industrie à elle seule a réduit le nombre de chargeurs de téléphones portables différents de trente à trois au cours de la dernière décennie, mais cette proposition vise désormais à réduire le nombre à un.

Il est également proposé qu’il devienne la norme de ne pas expédier de chargeurs avec de nouveaux appareils. Cela ne devrait pas seulement être bénéfique pour l’environnement où la quantité de chargeurs contribue à une quantité accrue de déchets électroniques, la perception est qu’il devrait également être bénéfique pour l’environnement avec des emballages plus petits et plus légers, et réduire la frustration des utilisateurs à manipuler différents types de contacts.

Informe sur la charge rapide

Les fabricants seront également tenus de fournir de meilleures informations aux consommateurs sur les performances de charge d’un appareil et la quantité d’énergie nécessaire pour charger l’appareil et s’il prend en charge la charge rapide. Cela permet aux consommateurs de comparer plus facilement différents appareils. Les gadgets électroniques considérés comme couverts par les règles d’une norme de charge commune sont les téléphones portables, les tablettes, les appareils photo numériques, les écouteurs, les haut-parleurs portables et les consoles de jeux portables.

Le contexte de la proposition est qu’en 2020, 420 millions de téléphones portables et autres appareils mobiles ont été vendus dans l’UE, où 38% des clients ont déclaré avoir des problèmes avec des chargeurs incompatibles. Dans le même temps, on estime qu’en 2020, les clients européens ont dépensé 250 millions d’euros, soit un peu plus de 2,5 milliards de SEK, en chargeurs inutiles, soit parce qu’ils possédaient déjà des chargeurs, soit parce qu’ils avaient acheté le mauvais chargeur.

Le commissaire Thierry Breton, en charge du marché intérieur, a déclaré que « les chargeurs alimentent tous nos principaux appareils électroniques, mais avec de plus en plus d’appareils, on vend aussi de plus en plus de chargeurs qui ne sont pas interchangeables ou qui ne sont pas nécessaires. Nous mettons Avec notre proposition, les consommateurs européens pourront utiliser un seul chargeur pour tous leurs appareils électroniques portables – une étape importante pour augmenter le confort et réduire les déchets. “

Le passage à une norme commune a lieu pendant une période transitoire de 24 mois à compter de l’adoption de la proposition.