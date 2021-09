Accueil » Actualité Nouvel ipad et ipad Mini Actualité Nouvel ipad et ipad Mini Rédaction AfricaDaily 0 Vues

La nouvelle version de l’Ipad le moins cher d’Apple conserve le même design avec un bouton d’accueil et des bords larges autour de l’écran. L’avantage est que les anciens accessoires fonctionnent toujours pour le nouvel Ipad de neuvième génération. L’inconvénient, par exemple, est que seul l’Apple Pencil de première génération est pris en charge.

La principale nouveauté, mais pas la seule, est le processeur plus rapide, la puce A13 pour être exact. Le processeur portable devrait, entre autres, aider l’appareil photo à fournir un autofocus portable.

La caméra frontale est également nouvelle, avec un champ de vision de 122 degrés et 12 mégapixels. Il prend désormais en charge la fonction Center Stage qui existait auparavant dans l’iPad Pro, ce qui signifie que l’appareil photo reconnaît les visages et pointe l’image vers eux et vous suit si vous vous déplacez devant l’appareil photo. la fonctionnalité fonctionne également dans les applications tierces.

L’écran dispose également de la fonction Truetone, qui adapte le rendu des couleurs à la lumière ambiante. L’espace de stockage dans le modèle le moins cher a été mis à niveau d’un honteux 32 Go à 64 Go, mais le prix commence toujours à 330 $.

Contrairement à l’Ipad de neuvième génération, l’iPad Mini a un tout nouveau design, plus précisément celui de l’Ipad Air. Cela signifie, entre autres, qu’il dispose d’un lecteur d’empreintes digitales dans le bouton marche / arrêt, de cadres plus petits et donc d’un écran de 8,3 pouces dans un format tout aussi petit. Il prend en charge le crayon Ipad de deuxième génération avec support magnétique et charge contre le cadre. La tablette est dotée de haut-parleurs stéréo sur les côtés courts et d’un port USB C pour un transfert de données et une connexion aux accessoires plus rapides.

Le processeur est 40 % plus rapide que le précédent Ipad Mini, et les deux appareils photo ont été mis à jour à 12 mégapixels. Comme pour l’iPad, Center Stage est désormais pris en charge avec la caméra frontale. Si vous choisissez la variante avec un emplacement pour carte SIM, vous obtenez une connexion 5g.

Les deux tablettes ont des coques en aluminium 100 % recyclé et le nouvel Ipad OS 15, qui, entre autres, aura une meilleure gestion du partage de l’écran entre plusieurs applications, des widgets sur les écrans des applications et une fonction de notes rapides.