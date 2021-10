Accueil » Actualité Nokia absorbe définitivement Withings et annonce ses nouveautés ActualitéObjet connecté Santé Nokia absorbe définitivement Withings et annonce ses nouveautés Rédaction AfricaDaily 728 Vues

Withings, c’est fini. Le finlandais Nokia a terminé l’absorption de la start-up française spécialisée dans les objets connectés. Cela n’empêche pas les nouveautés de débarquer avec de nouveaux objets connectés dédiés à la santé.

Nokia vise la santé connectée

Withings était une jeune start-up qui s’était spécialisée dans les objets connectés en rapport avec la santé. Traqueurs d’activité, balance connectée, tensiomètre connecté, caméra avec capteur de qualité d’air… La qualité était au rendez-vous avec des appareils pertinents et efficaces proposés à des prix inférieurs à 200€. Nous avions eu l’occasion d’en tester plusieurs comme la montre Steel HR ou la balance Body Cardio et n’avions jamais été déçus.

Balance Nokia Body

Il semble heureusement que Nokia ne souhaite pas abandonner cet état de fait. La société finlandaise a ainsi annoncé la sortie d’une nouvelle balance nommée Body. Cette nouvelle mouture rejoint donc les Body+ et Body Cardio déjà existantes. Elle vient se placer en entrée de gamme avec un prix de 59.95€. Connectée en wifi, la balance permet bien évidemment de relever votre poids, mais aussi de suivre son évolution grâce à un petit écran capable d’afficher des graphiques. L’application connectée vous donnera ensuite des conseils pour mieux vous nourrir et faire de l’exercice.

Tensiomètre BPM+

La seconde nouveauté dévoilée par Nokia est un tensiomètre connecté. Il s’agit en fait d’une mise à jour du modèle développé par Withings, le BPM. Nommé sobrement BPM+, l’appareil permet de suivre la tension artérielle et le rythme cardiaque. Les données sont ensuite synchronisées avec l’application Health Mate. Le tensiomètre connecté est commercialisé à 129.95€ sur le site officiel.

La santé connectée semble donc avoir de beaux jours devant elle, du moins chez Nokia.

Health Mate : l’application déçoit

Profitant du rachat de Withings, Nokia a revu le design de l’application Health Mate. Pour rappel, cette dernière est compatible avec Android et iOS. Elle permet d’interagir avec les objets connectés de la marque en donnant des relevés sous forme de graphiques. Lors de nos tests, nous avions apprécié la simplicité de prise en main de l’application ainsi que son design soigné.

Il semble malheureusement que la nouvelle version ne plaise pas aux utilisateurs. Le design a en effet été totalement remanié et ressemble fortement à celui des smartphones sous iOS. Les derniers commentaires du Play Store ainsi que l’App Store sont loin d’être en faveur de ce changement de direction. Les bugs semblent aussi plus nombreux. Mais gageons que Nokia fera de prochaines mises à jour qui viendront arranger les choses.

Et si vous vous posez la question, sachez que vos appareils estampillés Withings fonctionneront toujours malgré le rachat par Nokia. Vous pouvez ainsi utiliser sans crainte votre traqueur Go ou votre montre Activité Steel de 2016. Ce rachat est donc moins dommageable pour les usagers que celui de Pebble par exemple qui avait vu l’arrêt pur et simple du maintien des montres de la marque.

L’achat de Withings ne signe donc pas la fin des objets connectés de la marque. Il reste juste à espérer que Nokia poursuivra ses efforts et améliorera la nouvelle version de son application connectée de santé.