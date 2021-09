Accueil » Actualité Netgear Arlo Baby : une caméra connectée pour surveiller bébé Actualité Netgear Arlo Baby : une caméra connectée pour surveiller bébé Rédaction AfricaDaily 140 Vues

Le CES 2017 a été l’occasion pour Netgear de dévoiler sa nouvelle caméra dans la gamme Arlo, conçue spécialement pour les parents : la Arlo Baby.

Les babyphones ont eux aussi droit aux dernières technologies, pour le plus grand bonheur des parents un peu geeks. La caméra Arlo Baby présentée par Netgear lors du dernier CES a de solides arguments pour convaincre. C’est non seulement une caméra connectée avec un objectif filmant en 1080p (avec vision nocturne intégrée), mais aussi une veilleuse et une petite station météo. Elle est en effet dotée de divers capteurs (humidité, particules et température) qui permettront aux parents de s’assurer que la chambre de bébé est bien aérée. Le pourtour de l’objectif est ceint de LED qui permettront de diffuser de la lumière, le haut-parleur permettant quant à lui de passer des berceuses.

La Arlo Baby sert avant tout à la surveillance, détectant les mouvements et les sons comme une caméra Arlo classique. Mais ce modèle va plus loin puisqu’il est capable de reconnaître les pleurs de l’enfant au milieu des autres bruits. Cerise sur le gâteau, l’engin intègre une batterie et peut donc se dispenser quelques heures du branchement au secteur. Pratique en cas de sortie loin de la maison ! Et afin de faire passer la Arlo Baby plus inaperçue, diverses coques décoratives seront disponibles à l’achat. Netgear s’est vu attribuer un Innovation Award lors du CES, preuve que le concept est accrocheur.

La Arlo Baby sera commercialisée dès le printemps 2017 pour la somme de 250$ et probablement 250€ dans nos contrées, même si l’information n’a pas été confirmée pour le moment. Un pack comprenant un écran tactile 7″ et la caméra sera aussi en vente à partir de 350$, permettant d’avoir en direct les images capturées par l’engin.

En tant que parents, seriez-vous intéressés par une telle caméra ? Les commentaires vous sont ouverts.