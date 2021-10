Cam IQ : Nest dévoile sa nouvelle caméra connectée 4K

Nest, société américaine spécialisée dans la domotique, a lancé les pré-commandes de sa nouvelle caméra connectée. Nommée Cam IQ, cette dernière vise clairement le haut de gamme. Faut-il se jeter dessus pour autant ?

Capteur 4K et technologie Super Sight

Nest n’en est pas à son coup d’essai avec les caméras de surveillance. Nous avions testé la Nest Cam en 2015 et avions apprécié ses performances. La nouvelle génération se repose donc sur des acquis solides. Nest n’a d’ailleurs pas hésité a mettre le paquet pour sa nouvelle caméra intérieure. Celle-ci a en effet été dotée d’un capteur de 8 MP filmant en 4K avec un traitement HDR pour un meilleur rendu des couleurs.

Cette débauche de pixels n’est cependant pas utilisée pour le streaming. En effet, l’utilisateur final ne recevra que des images Full HD sur son smartphone. La haute définition du capteur sert avant tout à obtenir des zooms plus nets. Nest annonce ainsi que la Cam IQ peut zoomer jusqu’à x12 sans perte majeure de qualité. Sachant qu’en général le moindre grossissement numérique sur une caméra connectée est synonyme de bouillie de pixels, on ne peut qu’apprécier l’attention !

Le capteur à ultra haute définition est aussi utilisé pour un autre usage : le suivi de présence. Bénéficiant d’un angle de vision de 130°, la Nest Cam IQ peut ainsi faire un zoom automatique sur une personne et suivre ses mouvements dans tout le champ de vision. Malheureusement, l’appareil de surveillance n’est pas motorisé, ce qui limite l’intérêt de cette technologie. La bonne nouvelle c’est que l’ensemble fonctionnera même la nuit grâce à des LED de haute qualité quasiment invisibles à l’œil nu.

La Cam IQ possède aussi un haut-parleur et trois microphones avec suppression du bruit ambiant. Il est donc possible de communiquer avec une personne dans la pièce. La connexion au réseau se fait via wifi 802.11 ac à 1200 Mb/s. Pas besoin de passerelle dédiée, mais il faudra un routeur adapté pour en profiter au maximum.

Reconnaissance faciale et service Nest Aware

Haut de gamme oblige, Nest affirme avoir travaillé sur la capacité de sa caméra à faire la différence entre un objet et un humain. Le logiciel a ainsi été doté d’une reconnaissance faciale qui sera facilitée grâce au capteur en ultra haute définition. La Cam IQ peut ainsi faire la différence entre un humain et un animal ou même un objet (branche d’arbre en mouvement, voiture). Vous ne devriez ainsi pas recevoir d’alerte si le matou de la maison décide de passer devant l’objectif.

L’ensemble est déjà prometteur, mais devrait devenir quasiment infaillible une fois couplé au service (payant) Nest Aware. Ce dernier permet d’obtenir une analyse dans le Cloud des vidéos capturées par la caméra. Vous pourrez ainsi bénéficier d’une reconnaissance faciale avancée. Il faudra cependant s’acquitter d’un abonnement annuel de 100€, ce qui est loin d’être négligeable.

Nest Aware propose aussi divers abonnements pour bénéficier de l’enregistrement en continu. Les vidéos des 10 derniers jours sont alors stockées en ligne. La version gratuite permet seulement de visionner les 3 dernières heures capturées par la Cam IQ. Il faudra vous acquitter de 10€ pour 1 mois d’enregistrement complet.

Prix et disponibilité

La Nest Cam IQ est d’ors et déjà disponible en pré-commande sur le site officiel de la marque. Son prix est de 349€. Vous bénéficierez de 30 jours gratuits pour Nest Aware. Vous pourrez ainsi vous faire une idée de son efficacité (ou pas). La caméra sera disponible à l’achat dès le 28 juin. L’ensemble est donc résolument tourné vers le haut de gamme, mais semble néanmoins très prometteur. Nous attendons maintenant de pouvoir prendre l’ensemble en main afin de savoir si Nest arrivera à concurrencer Netgear, autre société américaine spécialisée dans les caméras connectées et le Cloud.

