Montre connectée : laquelle choisir pour faire du sport en 2019 ?

C’est décidé, vous allez vous mettre au sport ! Mais un peu d’aide ne vous fera pas de mal histoire de rester motivé jusqu’au bout. Pourquoi ne pas opter pour une montre connectée ou un traqueur d’activité ? Dans ce guide d’achat, nous vous présentons les montres et traqueurs connectés idéaux pour se mettre au sport en 2019.

Avant de vous présenter nos modèles préférés, nous vous recommandons de lire nos guides sur les montres connectées et les bracelets d’activité. Vous y trouverez des tonnes de conseils pour bien choisir votre compagnon dédié au sport.

Le moins cher : Xiaomi Mi Band 3

Prix : 30€

Votre budget est très réduit ? Ce n’est pas un problème. Cette année encore, Xiaomi nous régale d’une nouvelle version de son célèbre traqueur d’activité. Avec un prix d’environ 30€, il se veut incroyablement complet.

Une fois au poignet, son écran tactile OLED de 0.78″ vous donnera de précieuses informations sur vos progrès sportifs au quotidien : nombre de pas, calories dépensées, distance parcourue ou encore rythme cardiaque. Le petit traqueur chinois peut même suivre la qualité de votre sommeil. Et afin de garder le contact avec vos proches, vous pourrez aussi recevoir les notifications d’appels ou SMS depuis votre smartphone.

Déjà très complet compte tenu de son prix, le Xiaomi Mi Band 3 a aussi un autre avantage : son autonomie monstrueuse. Avec une seule charge, ce bracelet connecté sport peut tenir plus de 20 jours. Pour moins de 30€, c’est un incontournable en entrée de gamme, invaincu sur ce segment tarifaire !

Notez aussi que bien qu’il provienne de Chine, ce petit traqueur d’activité bénéficie d’un traduction complète en français. Retrouvez notre test complet pour en savoir plus.

Avantages :

Prix, suivi complet sport et sommeil, autonomie impressionnante

Inconvénients :

Précision de certains relevés, application un peu trop basique, écran illisible en plein soleil

Le sport avec élégance : Withings Steel HR Sport

Prix : 199€

S’il y a bien une chose qu’on peut souvent reprocher aux montres connectées sportives, c’est leur manque de discrétion. Pour pallier ça, Withings vient de commercialiser sa smartwatch Steel HR Sport.

Cette montre connectée hybride offre un look classique avec ses aiguilles analogiques. Elle n’en reste pas moins une excellente compagne pour qui veut faire quelques activités sportives, puisqu’elle est capable de suivre pas moins de 30 sports différents. Son petit écran OLED intégré dans le boitier lui permet d’afficher vos progrès et même les notifications provenant du smartphone.

Ce qu’on apprécie particulièrement sur cette smartwatch sport – en dehors de son look soigné – c’est la qualité de son application connectée. Health Mate est l’une des meilleures pour se motiver, avec une interface simple et des encouragements réguliers. Ajoutez à ça une autonomie énorme de 25 jours environ avec un suivi du rythme cardiaque 24/7 et vous aurez une tocante idéale pour le sport ou les sorties entre amis !

Nous avons eu l’occasion de tester cette jolie smartwatch française et lui avons attribué la note de 7/10.

Avantages :

Design hybride soigné, suivi de 30 activités, rythme cardiaque en continu, application motivante, autonomie énorme

Inconvénients :

Prix élevé, pas de GPS intégré, écran OLED illisible en plein soleil

La montre-coach : Fitbit Ionic

Prix : 249€

Toujours dans l’objectif de se motiver, on trouve l’excellente Fitbit Ionic. Si cette montre connectée divise avec son design rectangulaire pas vraiment discret, elle n’en reste pas moins très complète pour se mettre au sport.

Son large écran de 1.42″ reste lisible en permanence, même en plein soleil. Obtenir des informations sur ses progrès n’a jamais été aussi simple grâce aux nombreux cadrans disponibles depuis l’application Fitbit. Ajoutez à ça un GPS intégré et la possibilité d’afficher des exercices directement au poignet et vous aurez une montre sport très complète.

Si les débuts de la Ionic ont été relativement durs, la smartwatch est maintenant plus mature. Elle peut ainsi afficher le sommeil à l’écran depuis la mise à jour Fitbit OS 3.0, ou encore enregistrer la consommation d’eau et suivre votre rythme cardiaque en continu. Nous apprécions aussi l’application très complète et simple d’emploi. Son autonomie de 5 jours environ la rend suffisamment endurante pour un usage quotidien.

Lors de notre test, la Fitbit Ionic a décroché la note de 7.5/10, preuve de sa qualité. Si vous avez un budget plus réduit, nous vous recommandons alors la Fitbit Versa, moins complète mais moins onéreuse.

Avantages :

Ecran superbe, GPS intégré, application Fitbit au top, nombreux cadrans disponibles, autonomie, exercices avec coaching

Inconvénients :

Prix encore élevé, Fitbit OS parfois assez lourd à utiliser, design pas vraiment attrayant

Le bon compromis : Amazfit Stratos

Prix : 160€

Quelle bonne surprise que cette Amazfit Stratos ! Conçue par Xiaomi, cette montre connectée sport a de nombreux atouts pour elle, à commencer par son design très attractif, à la fois léger et agréable à l’œil.

Mais c’est au niveau de ses caractéristiques techniques qu’elle se distingue : écran réflectif tactile de 1.34″ toujours lisible, GPS intégré, suivi cardiaque 24/7, notifications, suivi de sommeil, calcul du VO2Max… Elle est incroyablement complète. Elle peut même embarquer de la musique dans sa mémoire de 4 Go pour l’écouter durant vos sessions de sport avec des écouteurs Bluetooth. Plus besoin d’emporter le smartphone !

Si l’application Amazfit est un peu trop légère, ce n’est pas vraiment un défaut car toutes les informations sont disponibles sur la montre. Elle peut même servir de coach grâce à des programmes de différents niveaux. Ajoutez à ça une autonomie plus que bonne de 5 jours et vous aurez une excellente montre dont le seul défaut est le suivi du sommeil pas au niveau de ses concurrentes.

Lors de notre test, l’Amazfit Stratos a obtenu la note de 8/10, prouvant qu’elle est idéale pour les sportifs débutants et intermédiaires.

Avantages :

Excellent rapport qualité/prix, GPS intégré, écran réflectif au top, graphiques sur l’écran, bonne autonomie

Inconvénients :

Application limitée, suivi du sommeil pas très performant

La plus complète : Garmin Forerunner 735XT

Prix : 399€

Pour les sportifs accomplis, rien de mieux que les montres et bracelets connectés Garmin. Ils sont régulièrement plébiscité notamment chez nos confrères de comparatifgps.fr où vous pouvez également voir les Meilleures Montres Connectées pour le sport selon eux. La marque américaine a fait du sport connecté son cheval de bataille ces dernières années et a su se placer dans la tête de peloton. Parmi les nombreux accessoires disponibles, nous vous recommandons la smartwatch Forereunner 735XT.

Bien que son prix soit très élevé, elle est incontestablement la montre sport la plus complète de notre sélection. Étanche jusqu’à 50m, capable de suivre le rythme cardiaque 24/7 et dotée d’un écran réflectif lisible en plein soleil, elle a de beaux atouts pour elle. Tout comme la Xiaomi Amazfit Stratos, la Forerunner 735XT permet d’afficher de nombreuses données sur l’écran, ce qui permet de laisser le smartphone à la maison durant les sessions de sport.

Mais là où la montre connectée de Garmin écrase ses concurrentes, c’est dans le suivi sportif. En plus des classiques comme le vélo, la marche ou la course, la smartwatch américaine peut carrément suivre un triathlon. On peut tout paramétrer et les données relevées sont incroyablement exhaustives.

Cette montre connectée sport est à réserver aux sportifs experts qui veulent une grande précision dans leurs relevés. Ils pourront l’associer au bandeau de rythme cardiaque ou d’autres accessoires de la marque Garmin afin d’avoir un suivi au top de leurs activités.

Lors de notre test, la montre Garmin Forerunner 735XT a obtenu la très bonne note de 7.5/10.

Avantages :

Suivi de haut niveau pour les sportifs avancés, compatibilité avec les accessoires Garmin, écran lisible en permanence, autonomie de 5 jours

Inconvénients :

Prix très élevé, design peu attractif, application austère

Fitbit Charge 3

Prix : 149€

Nous revenons du côté de Fitbit qui vient de sortir récemment son tout nouveau traqueur d’activité, le Charge 3. Successeur de l’excellent Charge 2, ce nouveau modèle gomme les défauts de son prédécesseur en apportant – presque – tout ce qu’on attend sur un appareil de ce type.

Le Fitbit Charge 3 apporte ainsi un écran tactile et l’étanchéité jusqu’à 50m. La petite dalle OLED embarquée permet de recevoir les notifications depuis le smartphone, afficher la météo ou même le calendrier. Bien entendu, le traqueur affiche aussi vos progrès sous forme de nombre de pas, calories brûlées ou rythme cardiaque en continu.

Mais c’est surtout au niveau du suivi d’activité que le Charge 3 frappe fort. Il est capable de reconnaître automatiquement 15 sports et de suivre le sommeil avec précision. Pour se relaxer, il propose aussi des séances de respiration. Le tout est accompagné de conseils de motivation donnés par l’application smartphone très bien faite.

Il ne manque au final qu’une chose pour que le Fitbit Charge 3 soit parfait : un GPS intégré. Pour avoir un suivi de vos parcours sportifs, il faut donc prendre le smartphone avec vous, contrairement à des montres comme la Stratos ou la Forerunner 735XT qui savent fonctionner de façon autonome. En dehors de ça, le Fitbit Charge 3 est idéal pour les sportifs débutants ou intermédiaires, surtout qu’il offre une belle autonomie de 7 jours.

Avantages :

Bon rapport qualité/prix, application Fitbit au top, suivi de sommeil exemplaire, bonne autonomie de 7 jours, exercices de relaxation

Inconvénients :

Ecran OLED illisible en plein soleil, pas de GPS intégré

Samsung Galaxy Watch

Prix : 329€

Pour terminer cette sélection, nous vous proposons de jeter un œil à la Galaxy Watch récemment commercialisée par Samsung. Cette montre connectée ne vise pas spécifiquement les sportifs, mais emporte néanmoins de quoi faire un suivi plutôt complet de la santé.

Cette belle smartwatch dispose ainsi d’un suivi du rythme cardiaque en continu et d’un GPS intégré. Vous pouvez ainsi suivre jusqu’à 16 sports différents ainsi que votre sommeil. Tout ça avec une étanchéité jusqu’à 50m. Mais nous la retiendrons avant tout pour son coaching quotidien qui donne des conseils simples pour améliorer la santé.

Le tout est soutenu par une application Samsung Health très simple d’emploi mais néanmoins complète. Ajoutez à ça une autonomie allant jusqu’à 7 jours en usage léger et un très bel écran AMOLED de 1.3″ visible en plein jour.

Nous vous recommandons donc cette smartwatch si vous souhaitez adopter de bonnes habitudes de vie dans votre quotidien. Parfait pour se mettre au sport en douceur avant de passer à la vitesse supérieure !

Avantages :

Magnifique écran AMOLED, application Samsung au top, le côté “coaching de vie”, autonomie de 7 jours

Inconvénients :

Prix élevé, suivi sportif moins évolué que la concurrence

