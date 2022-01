Montres Pebble : Rebble va-t-il ressusciter les célèbres montres connectées ?

On croyait les montres Pebble plus ou moins enterrées malgré le projet Rebble. Après un an de silence de la part de la Rebble Alliance, les choses pourraient toutefois aller plus vite que prévu. Peut-on espérer une résurrection des célèbres montres connectées ? Ce n’est pas impossible.

Pour rappel, la marque Pebble fut rachetée en fin d’année 2016 par Fitbit. Quelques fans ont toutefois récupéré le système afin de le maintenir en vie avec l’aide de Fitbit. Le projet Rebble était né. Même sans les serveurs officiels, les utilisateurs de montres connectées Pebble peuvent ainsi continuer à les utiliser comme au premier jour.

Le maintien d’un système d’exploitation, même relativement basique, demande énormément de travail. Après un an de silence, les développeurs du projet Rebble nous apportent ainsi une excellente nouvelle : la Timeline est à nouveau opérationnelle.

C’est un nouveau pas en avant pour les montres connectées qui survivent depuis la fermeture de Pebble. La Timeline est en effet l’un des composants qui ont fait le succès des petites montres à écran E-Ink. Elle permet en un appui sur un bouton d’avoir un aperçu chronologique des événements à venir. Rendez-vous, météo, notes : tout est à nouveau fonctionnel !

Les souscripteurs du service Premium de Rebble peuvent en profiter dès maintenant. Quant aux personnes qui ne souhaitent pas payer le coût des serveurs, elles devront patienter encore un petit le temps que le déploiement soit complet. Dans tous les cas, les développeurs de chez Rebble ont fait un excellent travail durant cette dernière année, redonnant son lustre à la célèbre marque de smartwatches.

Les montres Pebble sont maintenant opérationnelles comme à leurs débuts. Même la dictée vocale sous iOS est fonctionnelle. La Rebble Alliance doit donc penser au futur. C’est d’ailleurs ce que nous fait comprendre le post officiel :

Ok, that’s all from me for right now about the most important updates in the recent past. But what’s that? Are we looking… to the FUTURE?? You bet that there’s more where that came from! Coming up soon: a bright sustainable future for the Rebble Alliance!