Soignez votre look avec ces 7 montres connectées tendances & design

En mai 2016, dans le cadre d’un Met Gala placé sous le signe de la mode et de la technologie, le designer en chef d’Apple expliquait l’importance de soigner l’apparence des accessoires connectés. Ces objets de technologie que nous portons au quotidien doivent également avoir du style et s’accorder avec le look vestimentaire au même titre que les autres accessoires de mode. C’est pour cette raison que la marque à la Pomme a fait appel à Hermès pour concevoir une édition spéciale de l’Apple Watch. Au travers de cet article, découvrez 7 montre connectée à la fois technologiques et esthétiques.

Pebble Time Round

Prix : 233€ – Site officiel

D’une épaisseur de 7,5 mm seulement, la Pebble Round Time compte parmi les plus fines des montres connectées. Pour parvenir à cette finesse, la firme a utilisé un écran e-paper et a opté pour une petite batterie dont l’autonomie est réduite à 2 jours au lieu de 7 ou 10 pour les autres modèles de la marque. Les bracelets sont proposés en version 14 ou 20 mm et se déclinent en coloris noir, argent ou or rose.

Fitbit Alta

Prix : 139,95€ – Site officiel

Même si les capteurs et les fonctionnalités de tracking de ce bracelet sont un peu obsolètes, son esthétique soignée fait du Fitbit Alta un véritable accessoire de mode. Les modèles Luxe présentent un bracelet en cuir rose, graphite ou acier inoxydable. Le petit écran OLED ajoute également une élégance indéniable à cet objet connecté.

Moto 360 2

Prix : 249,99€ – Site officiel

Avec sa seconde génération de montres Moto 360, Motorola a choisi de privilégier le style et la customisation afin de séduire une clientèle féminine exigeante. L’accessoire est proposé en 42mm ou 46mm, et se décline en une large variété de modèles pouvant être personnalisés sur le site Moto Maker du constructeur.

Samsung Gear S2

Prix : 349,99€ – Site officiel

Avec la Gear S2, Samsung se lance sur le marché des wearables de luxe en proposant un modèle Classic décliné en or rose 18 carats ou en platine. Cet élégant modèle est adapté à la fois aux hommes et aux femmes en quête de raffinement et de technologie.

Huawei Watch

Prix : 700€ – Site officiel

Le Chinois Huawei tente lui aussi d’atteindre une clientèle à la mode en proposant une déclinaison en or rose de sa Watch. Cet accessoire soigné, doté d’un écran Amoled, s’apparente aisément à une montre de haute horlogerie en termes d’esthétique.

Nevo Watch

Prix : 263,90€ – Site officiel

Afin de proposer une montre connectée élégante à un prix raisonnable, la marque française Nevo s’est associée avec un assembleur chinois. Cet accessoire présente une apparence épurée, minimaliste, et se décline en trois modèles : New-York, Shangai ou Paris.

Netatmo June

Prix :129€ – Site officiel

Le bracelet June par Netatmo se présente comme une gemme superposée à un bracelet de cuir ou de silicone. L’accessoire permet de surveiller en continu le niveau d’exposition aux rayons UV afin de rappeler à l’utilisateur d’appliquer sa crème solaire, par l’intermédiaire de l’application compagnon disponible sur iOS et Android.

Quelle importance accordez-vous à l’apparence des objets connectés ?