Montre connectée ou bracelet connecté : comment choisir ?

A l’heure où la différence entre une montre connectée et un bracelet connecté est de moins en moins grande, comment faut-il choisir ? Quels sont les avantages des bracelets par rapport aux montres et inversement ? C’est ce que nous allons voir à travers ce guide d’achat.

Les bracelets connectés : une orientation vers le suivi d’activité

Avant tout destinés à suivre votre activité physique et analyser votre sommeil par le biais de différentes capteurs (accéléromètre, gyroscope, altimètre et même parfois GPS ou cardio-fréquencemètre), les bracelets connectés se révèlent très souvent bien plus autonomes qu’une montre connectée classique. La plupart de ceux-ci n’intègrent ainsi pas d’écrans, afin de concilier un bon suivi d’activité avec une grande autonomie (majoritairement supérieure à une semaine) et un prix souvent situé en dessous des 100€. Ces derniers vous obligeront toutefois à suivre le détail de vos activités sur votre smartphone ou via un système de LED, qui vous précisera si vous avez atteint, ou non, la totalité de vos objectifs.

En revanche, certains d’entre eux (tels le SmartBand Talk de Sony, le Grip de HTC ou encore le Fitbit Charge) intègrent une dalle e-ink ou OLED vous permettant de suivre le détail de vos activités directement sur le-dit bracelet, sans devoir sortir votre smartphone. Ils vous permettent même de lire, directement sur leur écran, le numéro de la personne qui est en train de vous contacter et même afficher les SMS/mails,etc… que vous recevez. Certaines sont même capable de servir d’oreille Bluetooth, vous permettant ainsi de passer des appels. La présence d’un écran et de fonctionnalités plus évoluées a toutefois un prix, ce type de bracelet connecté étant souvent plus onéreux mais également moins autonome (l’autonomie oscille souvent entre 2 jours et une semaine) que de simples bracelets contenant des capteurs.

Les montres connectées : des appareils bien plus complets

Initialement destinées à compléter les bracelets connectés, les montres connectées sont, à l’heure d’aujourd’hui, de plus en plus aptes à les remplacer totalement. Pour la plupart, les montres connectées fonctionnent sous Android Wear, une variante d’Android adaptée aux montres connectées et qui fonctionne sur le même principe. En effet, une montre connectée peut se voir adjoindre des applications supplémentaires sur un Store dédié, ce qui étend d’autant plus ses fonctionnalités. Plus ces dernières sont populaires, plus les applications seront nombreuses et les fonctionnalités qui en découlent de plus en plus nombreuses également. Les montres connectées intègrent également de nombreux capteurs permettant le suivi de l’activité, comme sur un bracelet connecté, en plus d’être dotées d’écrans capables d’afficher une interface complète. Ces dernières sont par exemple capable d’afficher toutes les notifications en provenance de votre smartphone, vous permettre d’effectuer des recherches Google ou encore vous détailler les prévisions météo. Bien sûr, les fonctionnalités de ces dernières sont d’autant plus nombreuses que le nombre d’applications sur leurs Stores augmente. En contrepartie, ces dernières sont bien moins autonomes que des bracelets connectés, avec une autonomie souvent inférieure à 24h, ce qui reste particulièrement limité pour une montre.

Enfin, un autre type de montre connectée arrive peu à peu sur le marché. Il s’agit en réalité d’un hybride entre un bracelet connecté et une montre traditionnelle. En effet, ces dernières sont dotées d’un classique mécanisme à aiguilles pour l’affichage de l’heure, ce dernier étant complété par toute une panoplie de capteurs assurant le suivi de votre activité physique et de votre sommeil. Communiquant avec votre smartphone par Bluetooth, ces montres connectées sont ainsi capables d’effectuer un suivi détaillé de vos activités, suivi qui sera retranscrit sur votre smartphone. Ces montres, bien que plus sommaires, ont l’avantage d’avoir une autonomie de plusieurs mois pour la partie capteur et de plusieurs années pour le mécanisme à aiguilles, en étant alimentées par seulement deux petites piles boutons. Leur tarif est également plus bas que celui de véritables montres connectées (souvent situé entre 100€ et 150€) même si elles sont bien moins complètes. Parmi ces dernières on peut retrouver la Withings Activite Pop, conçue par un constructeur Français, ou encore la toute récente Wiko Watch.