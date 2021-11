Vapor : la montre connectée de Misfit arrive enfin (après plusieurs retards)

La seconde montre connectée de Misfit arrive après plusieurs retards. Disponible le 31 octobre, on vous dit tout sur cette smartwatch Android Wear abordable.

Changement d’OS et de matériel : Misfit se cherche

Lors de sa présentation au CES 2017, la montre connectée Misfit Vapor faisait forte impression. Dotée d’un système maison, d’un GPS et de l’étanchéité jusqu’à 50m, elle était prévue pour une commercialisation à moins de 200$. Seulement voilà, la-dite commercialisation prévue en janvier n’aura jamais eu lieu… Repoussée plusieurs fois de suite, la Vapor est finalement annoncée pour la fin d’année, le 31 octobre. Et fini le système d’exploitation maison, la montre connectée de Misfit tournera sous Android Wear 2.0. Et en passant, le GPS tire sa révérence.

Pourquoi de tels changements ? La marque américaine reste vague sur ce sujet, mais il semble que l’assemblage du GPS ait posé de nombreux problèmes de conception. Il faudra donc se contenter d’un “GPS connecté”. Comprenez par là que c’est celui de votre smartphone qui sera utilisé lors de vos activités sportives. Si vous tenez vraiment à avoir un GPS dans la montre, alors il faudra vous tourner vers la Ticwatch E ou la plus onéreuse Huawei Watch 2.

Au niveau des spécifications, le reste est classique : processeur Snapdragon Wear 2100, 4 Go de stockage, écran 1.39″ AMOLED, Bluetooth, Wi-Fi, microphone, capteur de rythme cardiaque. Pas de NFC en revanche, dommage pour le paiement sans contact. Pas de GPS non plus, ni de haut-parleur. Mais l’ensemble est étanche jusqu’à 50m, ce qui est déjà pas mal ! La navigation dans Android Wear 2.0 se fera avec l’écran et une zone tactile sur le côté droit de la montre connectée.

Prix et disponibilité

La montre connectée Vapor sera disponible dès le 31 octobre pour la somme de 200$. Le prix français n’a pas encore été annoncé, mais on peut s’attendre à un coût entre 200€ et 250€. Une somme raisonnable pour une montre connectée sous Android Wear 2.0. Certes, la Misfit Vapor n’est pas la plus complète, mais elle est bien plus abordable que les autres modèles du marché. Reste à savoir si Android Wear 2.0 tiendra sur la durée face à ses concurrents. Apple mène la danse avec son Apple Watch et Samsung offre une belle alternative avec sa superbe Gear S3 sous Tizen.

En attendant un éventuel test, n’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette montre connectée dans les commentaires.