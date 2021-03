Parmi tous les bracelets connectés, certains sont complets et peu autonomes, d’autres un peu plus autonomes et moins complets et les bracelets restants sont très autonomes, mais bien plus basiques. Le Misfit Shine est l’un d’eux.

Capable de tenir plusieurs mois sans aucune recharge ni remplacement de batterie, le Shine est totalement capable de suivre votre activité physique mais il sera, en revanche, incapable de suivre votre rythme cardiaque ou encore proposer les fonctions évoluées du SmartBand Talk.