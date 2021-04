Android Wear : découvrez dix jeux étonnants à tester d’urgence

De par la taille de leurs écrans, les montres connectées Android Wear ne semblent pas être le meilleur support pour les jeux vidéos. Pourtant, parmi les nombreux titres proposés sur le Play Store, certains s’avèrent aussi bien pensés qu’amusants. Découvrez une sélection des 10 meilleurs jeux vidéo Android Wear.

2048 pour Android Wear

Prix : Gratuit

2048 est un jeu mobile très connu grâce à son succès. Il consiste à combiner des cubes affichant le même chiffre pour créer un chiffre plus grand. Par exemple, deux cubes 2 donnent un cube 4. Ce jeu de logique est très efficace pour passer le temps. La version Android Wear s’avère tout à fait jouable et aussi divertissante que sur smartphone ou tablette.

[appbox googleplay com.spookyhousestudios.poweroftwo.watch]

Emerald Chess

Prix : 1,50€

Comme son nom l’indique, Emerald Chess vos permet de jouer aux échecs sur vos montres. L’application nécessite un certain temps de prise en main en raison de la petite taille de l’écran. Une fois les commandes mémorisées, la jouabilité s’avère très efficace. Il est possible de jouer contre un ordinateur à trois niveaux de difficulté, ou contre un ami en se faisant passer la montre connectée chacun son tour.

[appbox googleplay com.emerald.callancarr.emerald]

Ingress

Prix : Gratuit

Ingress est une application bien connue sur smartphone et tablette. Ce jeu combine virtuel et réalité, en demandant aux joueurs de se rendre à des endroits précis de leur ville pour activer des portails. Il s’agit d’un jeu multijoueurs compétitif très prenant. Le principe se prêt particulièrement bien à Android Wear et au support smartwatch, grâce à sa mobilité.

[appbox googleplay com.nianticproject.ingress]

Ladder Rush

Prix : Gratuit avec achats intégrés

Ladder Rush est un jeu de style runner vertical. Tout comme dans Doodle Jump, l’objectif est de grimper. Au lieu de sauter, il s’agit cependant d’escalader des échelles. Les contrôles simplistes se prêtent très bien à l’écran des montres connectées. Le jeu est gratuit, mais des achats intégrés permettent d’acheter des vies supplémentaires à utiliser pour continuer à jouer en cas de défaite.

[appbox googleplay com.teensystudios.ladderrush]

Lifeline 2 et Lifeline : Silent Night

Prix : 1,09€ chacun

Ces deux titres sont des jeux de rôle entièrement basés sur du texte. Le joueur doit faire des choix pour influencer le scénario. Les histoires sont écrites par Dave Justice. Initialement développés pour smartphones, Lifeline 2 et Lifeline : Silent Night sont compatibles Android Wear.

[appbox googleplay com.threeminutegames.lifeline2.goog]

Marshmallow Rush

Prix : Gratuit

Marshmallow Rush est inspiré par le petit jeu Easter Egg dissimulé dans Android Marshmallow. A la manière de Flappy Bird, l’objectif est d’aider le personnage à éviter une pluie de marshmallows et autres sucettes. Ce jeu gratuit et simpliste était l’un des premiers disponibles sur Android Wear.

[appbox googleplay com.artas182x.mland]

Minecart Jumper

Prix : Gratuit avec achats intégrés

A bord d’un chariot de mineur, évitez les différents obstacles qui se dressent sur votre passage en sautant ou en alternant entre les rails inférieurs et supérieurs. Relativement récent, Minecart Jumper comporte encore quelques bugs mais s’avère très jouable et amusant.

[appbox googleplay com.spookyhousestudios.minecart.watch]

PaperCraft

Prix : Gratuit

Ce jeu très minimaliste vous propose d’incarner un avion de papier pour tirer sur des formes géométriques qui apparaissent à l’infini. Il s’agit d’une version moderne revisitée du jeu d’arcade classique Asteroids. La maniabilité est très efficace sur les montres connectées Android Wear.

[appbox googleplay cordproject.lol.papercraft]

Repulsion

Prix : Gratuit avec achats intégrés

Ce runner infini vous propose d’incarner au choix un objet de polarité positive ou négative. L’objectif consiste ensuite à éviter les objets de polarité inverse. Les contrôles sont très intuitifs et les graphismes minimalistes permettent d’y jouer même sur les montres connectées les plus anciennes.

[appbox googleplay com.teensystudios.repulsion]

Tilt

Prix : Gratuit

Tilt est probablement le jeu le plus amusant et le plus original sur Android Wear. Il nécessite à la fois une montre connectée et un smartphone. A l’aide de la caméra du téléphone, il s’agit de filmer la montre connectée. Une balle apparaît sur l’écran de la montre, et l’objectif est de la maintenir en équilibre. Le seul problème est que ce jeu dévore littéralement l’autonomie de la batterie des deux appareils.

[appbox googleplay com.thirteen.tilt]

Quel est votre jeu préféré sur Android Wear ?