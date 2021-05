10 applications indispensables pour votre Apple Watch

Vous venez d’acquérir la montre d’Apple et en plus de profiter de toutes les applications proposées par WatchOS, vous souhaitez installer des petits programmes qui ajouteront autant de petits plus à votre montre. N’hésitez pas à suivre le guide.

Pour rappel, l’installation d’un programme se fait encore depuis l’iPhone puisque l’App Store n’est pas disponible sur la montre. Après avoir installé une application compatible avec l’Apple Watch, vous irez dans l’application Apple Watch disponible sur iPhone pour finaliser l’installation sur votre montre.

La liste des applications installées sur votre téléphone et compatibles avec l’Apple Watch est disponible au bas de l’application Apple Watch. Il suffira de tapoter sur celle-ci et d’activer la fonctionnalité « Afficher l’app sur l’Apple Watch ». Vous verrez tout de suite celle-ci apparaître sur le springboard de votre montre.

Twitter

Si Facebook n’a toujours pas déployé d’application sur la montre d’Apple, ce n’est pas le cas de Twitter. Le réseau à l’oiseau bleu propose une application complète qui permet de visualiser sa Timeline, de retweeter un tweet intéressant, de suivre quelqu’un ou encore d’ajouter un tweet en favori. Voilà le programme idéal pour garder un œil sur votre fil twitter sans jamais sortir son iPhone.

[appbox appstore 333903271 screenshots]

Instagram

Restons dans les réseaux sociaux avec l’application développée par les équipes d’Instagram pour la montre d’Apple. La qualité de l’écran permet ici de consulter sa Timeline Instagram dans de bonnes conditions, avec la possibilité de retrouver aussi toute votre activité à votre poignet. Idéale si vous avez un compte Instagram, cette application permettra de suivre les photos de vos amis en toute simplicité.

[appbox appstore 389801252 screenshots]

Shazam

Avant, pour reconnaitre une chanson, il fallait sortir son smartphone, lancer l’application Shazam et « shazamer ». Maintenant, vous relèverez votre poignet et lancerez Shazam pour que votre montre vous indique quel est le morceau qui est joué. Proposant une interface simple et une reconnaissance au moins aussi fiable que sur iPhone, Shazam va vite devenir votre alliée au quotidien si vous aimez la musique.

[appbox appstore 284993459 screenshots]

1Password

Certes, certains d’entre vous préféreront utiliser Dashlane, mais 1Password propose aussi une application complète qui permettra de retrouver en quelques secondes un mot de passe ou un code depuis son poignet. Après avoir configuré votre application sur iPhone, vous permettrez à la montre d’accéder à certains mots de passe, non sans avoir entré un code à 4 chiffres. Bien pratique, cette application vous permet d’avoir vos mots de passe à portée de main… ou plutôt de poignet.

[appbox appstore 568903335 screenshots]

iTranslate

Vous voilà en train de discuter avec un étranger et vous ne trouvez plus vos mots ou la tournure de votre phrase. Il suffira de lancer iTranslate sur votre montre, de choisir votre langue de traduction et de lui dicter votre phrase pour en retrouver ensuite votre traduction. Petit raffinement, si vous doutez de votre accent, vous pouvez laisser la montre prononcer la phrase à votre place.

[appbox appstore 288113403 screenshots]

Le Monde

Si vous souhaitez garder un œil sur l’actualité, l’App Store regorge d’applications disponibles sur la montre pour le faire. Nous avons retenu celle du Monde car le journal reste une institution, même sur les supports numériques. Ici, vous retrouverez les principaux titres accompagnés d’un visuel afin d’avoir en un coup d’œil une vue globale sur l’actualité. Les notifications vous permettront de vous tenir informé de ce qui se passe dans le monde en temps réel.

[appbox appstore 294047850 screenshots]

Calcbot

Quand j’étais jeune, et cela commence à dater, le nec plus ultra était de posséder une montre calculatrice. C’était de grosses montres plutôt laides, mais qui permettait d’effectuer des opérations simples depuis son poignet. Sachez que Calcbot permet la même chose, mais avec une interface agréable et des fonctionnalités bien pensées comme l’utilisation de Force Touch pour choisir le type d’opération souhaitée. Inutile de dire que je n’utilise jamais cette application sans un brin de nostalgie.

[appbox appstore 376694347 screenshots]

Citymapper

Lorsque je vais à l’étranger, ou même lorsque je suis à Paris, j’aime me laisser guider… par ma montre. Après avoir rentré sur mon iPhone ma destination, après avoir choisi comment j’allais y aller, je n’ai plus qu’à faire confiance à Citymapper qui ne manquera pas de toquer sur mon poignet lorsque je vais arriver à mon arrêt. Je peux même planifier mon itinéraire depuis ma montre qui se servira de la géolocalisation pour me guider. Si vous vous déplacez en transports en commun, l’application Moovit comme celle de la SNCF vous permettront de réaliser des choses assez semblables.

[appbox appstore 469463298 screenshots]

Deezer

Si vous n’êtes pas abonné à Apple Music, mais que vous faites plutôt confiance à Deezer, alors sachez que vous pouvez maintenant gérer votre musique depuis votre poignet. L’application Deezer permettra d’accéder à vos Mix, votre musique, le flow ou encore le Top charts en toute simplicité. Une fois la musique lancée, vous la mettrez en pause, contrôlerez le volume, changerez de piste ou mettrez un morceau en favori depuis l’application. Un programme immanquable si vous avez Deezer.

[appbox appstore 292738169 screenshots]

Parcel

Si vous envoyez ou recevez régulièrement des colis, alors vous allez voir que Parcel va vite devenir votre allié du quotidien. L’application permet le suivi en temps réel de vos colis et c’est depuis votre poignet que vous pourrez suivre l’itinéraire de vos envois et vos réceptions. L’application joue sur la simplicité et elle s’avère très efficace à l’usage. Si elle n’est pas la plus impressionnante des applications, j’avoue ne plus pouvoir m’en passer.

[appbox appstore 375589283 screenshots]

L’Apple Watch possède déjà des milliers d’applications et il est bien difficile de n’en garder que 10. Ici, j’ai mélangé des applications incontournables (Twitter, Instagram, Shazam…) avec des coups de cœur que j’utilise régulièrement (Citymapper, Parcel, Calcbot…). Dans tous les cas, ce sont là 10 programmes de qualité qui permettront à votre montre de devenir la smartwatch intelligente que vous voulez qu’elle soit.

N’hésitez pas à nous dire en commentaire quelles sont vos applications préférées sur votre Apple Watch.