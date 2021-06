Microsoft HoloLens : découvrez les 8 applications les plus prometteuses

Le casque de réalité augmentée de Microsoft, le HoloLens, est désormais disponible pour les développeurs. Moyennant la somme de 3000 dollars, ces derniers peuvent d’ores et déjà expérimenter la superposition du réel et du virtuel dans leur salon. Si la commercialisation auprès du grand public n’est pas pour tout de suite, cette phase de test nous permet d’avoir un aperçu des différentes applications. Découvrez une sélection des plus prometteuses au travers de cet article.

A propos du Hololens

Plutôt que de proposer à l’utilisateur de plonger dans un univers virtuel comme la majorité des casques VR, cette machine entend mélanger le virtuel et la réalité. Au travers des lunettes de l’HoloLens, les images en 3D se superposent au réel, transformant le monde et la perception qu’en a l’utilisateur.

Dans la catégorie des gadgets et appareils technologique, le casque connecté de Microsoft a remporté la palme 2015 ”Gadget of the Year “ du célèbre Time.

Minecraft

En quelques années, Minecraft est devenu l’un des jeux vidéo les plus populaires du monde. Simple, addictif, chronophage, le titre a toutes les qualités requises pour fidéliser les joueurs et les garder pendant des années. Pour Microsoft, il s’agit d’une véritable poule aux œufs d’or. La firme compte bien exploiter ce succès et lui donner une nouvelle envergure grâce à l’HoloLens. La réalité augmentée permettra à tout un chacun d’ériger des constructions en 3D sur la table basse de son salon ou dans son jardin. Autant dire que le concept laisse rêveur.

Skype

Grace à l’HoloLens de Microsoft, le logiciel Skype pourrait s’offrir une seconde jeunesse et connaître un regain de popularité. En plus d’afficher l’image de l’interlocuteur n’importe où dans la pièce, l’appareil propose une reconnaissance de mouvements, permettant par exemple de dessiner du bout des doigts ou d’interagir avec l’environnement.

HoloStudio

Cette application permet de concevoir des modélisations 3D en combinant la reconnaissance de mouvements et les commandes vocales. Les objets peuvent par la suite être matérialisés à l’aide d’une imprimante 3D. Il est également possible de créer des animations à la main ou à l’aide d’une souris.

RoboRaid

Autrefois présenté sous le nom de code Project X-Ray, RoboRaid a été dévoilé à l’E3 de l’an dernier. Le titre se présente comme un jeu de type FPS (jeu de tir à la première personne) en réalité augmentée. Les hologrammes drones envahissent votre salon et vous assaillent à l’aide de rafales de laser. Vous devez les abattre en leur tirant dessus, à l’aide la reconnaissance de mouvement et aux commandes vocales. Un rêve pour les joueurs.

Fragments

Ce jeu vous place dans la peau d’un détective. Des personnages grandeur nature apparaissent dans votre salon, s’assoient sur le canapé et vous livrent leurs témoignages. Des indices sont également disséminés dans la pièce, et vous devez les inspecter pour résoudre l’enquête.

HoloTour

Dédié au tourisme virtuel, HoloTour combine photographie 3D, paysage holographique et spatialisation sonore pour permettre à l’utilisateur de voyager depuis son salon.

Young Conker

Cette application transforme votre mobilier en jeu de plateformes en réalité augmentée. Diriez un petit écureuil ayant pour but de collecter des pièces en courant et en sautant sur votre bureau, votre table ou votre canapé. Changez de pièce, réorganisez vos meubles pour créer de nouveaux niveaux.

Actiongram

Cette application vise à adapter le concept de Snapchat et Vine à la réalité augmentée. Créez vos vidéos, vos histoires et éditez-les à l’aide d’effets spéciaux et autres animations, sons et images. Il s’agit peut-être du futur des réseaux sociaux.

Quelle application vous tente le plus dans cette liste ? Quelle autre application imaginez-vous ?