Apple Watch : les meilleurs bracelets pour personnaliser votre montre

Tressé, métallique, cuir… Le choix est vaste pour personnaliser votre Apple Watch ! Nous avons donc sélectionné pour vous 5 bracelets compatibles avec la montre d’Apple pour tous les budgets et tous les styles.

Bracelet cuir Griffe 1 – Noreve

Prix : 155€

Noreve ne fait pas que des coques pour smartphones, loin de là ! La marque implantée à Saint Tropez a dans ses cartons des bracelets en cuir. Compatibles avec les boitiers d’Apple Watch 38 et 42 mm, les bracelets Griffe 1 mettront avantageusement en valeur votre montre connectée favorite avec une large sélection de couleurs. On est ici sur du haut de gamme avec un produit parfait, unique et cousu à la main dans les ateliers français de la marque :

Voir l’offre

Bracelet milanais à fermeture magnétique – VIKATech

Prix : 16.90€

Donnez un look moderne à votre Apple Watch avec ce bracelet à maillage d’acier inoxidable. Compatible avec les boitiers 38 mm et 42 mm, il se ferme grâce à un système d’aimant aussi résistant qu’une boucle ardillon classique. Le bracelet VIKATech est disponible en six coloris différents pour un prix très abordable.

Voir l'offre

Bracelet silicone bicolore – Sanday

Prix : 6.88€

Voici le bracelet idéal pour les sportifs. Conçu en silicone, ce bracelet disponible en 17 couleurs donnera un style très moderne à votre smartwatch. La bande est conçue pour laisser la peau respirer et rendre le port de la montre le plus agréable possible. Un excellent choix à tout petit prix.

Voir l'offre

Bracelet nylon tressé – MoKo

Prix : 13.99€

Conçu en nylon tressé et se fermant avec une boucle ardillon, le bracelet MoKo siéra particulièrement aux personnes qui veulent un accessoire discret et léger à porter. Il y a douze coloris disponibles, le tout étant compatible avec les Apple Watch 38 mm et 42 mm.

Voir l'offre

Coque Unicorn Beetle Pro – Supcase

Prix : 17.99€

La Beetle Pro, c’est plus qu’un bracelet : c’est une coque complète et renforcée pour protéger votre Apple Watch. Tout le boitier est enchâssé dans cette protection renforcée contre les chocs. Votre montre connectée sera ainsi à l’abri des plus rudes traitements !

Voir l'offre

Votre smartwatch Apple devrait maintenant avoir un style inimitable. N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel bracelet vous utilisez, nous rajouterons les modèles les plus pertinents dans notre sélection !