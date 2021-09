Accueil » Actualité [CES 2017] Medissimo dévoile Imedipac 2, son nouveau pilulier connecté Actualité [CES 2017] Medissimo dévoile Imedipac 2, son nouveau pilulier connecté Rédaction AfricaDaily 507 Vues

Déjà présent lors de précédents CES, Medissimo a cette année mis en avant une version améliorée de son pilulier connecté, le Imedipac 2.

Imedipac, c’est quoi ? Créé par la société française Medissimo, cet appareil aide à la bonne prise des traitements médicamenteux. Il est composé d’un pilulier et d’une recharge hebdomadaire à préparer avec les bons médicaments. Il sonne et s’allume ensuite lorsqu’une prise est nécessaire. Il se connecte aussi à la plateforme en ligne imedipac.fr afin que les praticiens de santé puissent suivre les traitements de leurs patients et communiquer avec leurs proches.

Ayant rencontré un gros succès les années précédentes, Medissimo a donc dévoilé une nouvelle version de son pilulier high-tech, sobrement nommé Imedipac 2. Cette nouvelle mouture peut dorénavant effectuer des rappels de prises, détecter d’éventuelles erreurs, surveiller les effets indésirables ou encore aider à prendre d’autre médicaments. Il voit son autonomie augmentée à une semaine et peut aussi lancer des alertes personnalisables (voix ou sonnerie). Le pilulier peut maintenant être utilisé en dehors du boitier connecté. Et si jamais le patient se déplace à l’étranger, le calendrier du Imedipac 2 peut se synchroniser sur le nouveau fuseau horaire pour éviter tout décalage malencontreux.

Il est disponible à la vente à 299€ ou en location pour 29.90€/mois. Au rang des autres nouveautés apportées par la société parisienne, on notera un projet développé en commun avec La Poste qui consiste à livrer les médicaments à domicile. Une excellente utilisation des technologies modernes qui devrait permettre un accès plus simple aux soins pour les personnes en situation de mobilité réduite. On ne peut qu’approuver.