Mapo : un masque de beauté connecté pour votre peau

Wired Beauty présente Mapo, un masque de beauté connecté permettant d’analyser la peau du visage. Grâce à l’application compagnon, il est ensuite possible de choisir des traitements adaptés.

Mapo est un projet lancé en 2013 sur Kickstarter par Wired Beauty, une entreprise qui entend révolutionner l’industrie cosmétique en la faisant passer dans la génération des objets connectés. Ce pari d’envergure est sur le point d’être relevé.

Le Mapo est constitué de silicone médicale souple dissimulant un circuit électronique. Ainsi, lorsque l’utilisatrice pose le masque sur son visage, les caractéristiques et l’état de sa peau sont analysées. Ces données sont ensuite envoyées au smartphone par Bluetooth low energy.

Elles sont alors stockées sur l’application Wired Beauty la Clinique Digitale, disponible sur l’App Store d’iOS. Le logiciel pour iPhone et iPad vous permet de consulter l’état et l’évolution de votre peau pour découvrir les soins et traitements adaptés. Il est également possible d’échanger des conseils avec la communauté Wired Beauty.

Actuellement disponible en précommande, le Mapo est proposé pour 199€ sur Kickstarter à cette adresse. Sa commercialisation est prévue pour mai 2016 au prix de 299€. Afin de promouvoir le produit, une tournée baptisée Wired Beauty Tour 2016 est également prévue et passera dans plusieurs grandes villes de France.