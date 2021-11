Accueil » Actualité Malgré l’arrêt du réseau 3G : Pas encore d’appels VoLTE ou wifi à Vimla Actualité Malgré l’arrêt du réseau 3G : Pas encore d’appels VoLTE ou wifi à Vimla Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Vimla est un opérateur détenu par Telenor et utilise son réseau. Ils se distinguent des autres par l’utilisation d’une plateforme technique spéciale, basée sur le cloud, qui devrait leur faciliter le lancement de nouveaux services. La transition vers la nouvelle plate-forme a pris du temps et a causé quelques problèmes, ce que Mobil a rapporté plus tôt dans plusieurs articles différents. Dans le même temps, la plateforme, alors qu’elle est désormais pleinement opérationnelle, ne semble pas avoir tenu ses promesses et Vimla est aujourd’hui, après que Fello a lancé le service il y a quelque temps, le seul grand opérateur qui ne propose pas d’appels wifi ou VoLTE.

Ce dernier en particulier, Voice over LTE, deviendra important car la société mère Telenor a commencé à éteindre son réseau 3G. L’arrêt du réseau qui s’applique à ce stade, le réseau 3G et plus tard également le réseau 2G, affecte principalement les gadgets connectés qui utilisent la connexion comme alarme, mais dans une certaine mesure aussi les téléphones. Plusieurs clients l’ont signalé sur le forum de Vimla, où l’irritation grandit également au fur et à mesure du manque de messages clairs de l’opérateur.

Fonction prioritaire mais aucune information

Dans leur forum, les représentants de Vimla confirment que VoLTE est une fonction prioritaire pour l’opérateur, mais les clients n’ont pas reçu de date pour son lancement. En pratique, VoLTE signifie que vous pouvez passer des appels vocaux via le réseau 4G et en même temps utiliser la connexion de données du téléphone à d’autres fins si vous le souhaitez. Cela signifie également que vous bénéficiez d’une meilleure couverture des appels qu’avec le réseau 3G d’aujourd’hui, ce qui est particulièrement important bien sûr lorsque le réseau 3G dans certaines parties du pays a commencé à tomber en panne et que vous êtes autrement référé à la 2G pour les appels vocaux, s’il y a dans le Région. Étant donné que la 2G ne répond pas aux exigences actuelles en matière de trafic de données sur le réseau mobile, il sera impossible sans 3G ou VoLTE, par exemple, de se connecter avec Mobile BankID en même temps que vous appelez, ce que certains services gouvernementaux et bancaires supposent que vous pouvez faire.

Telenor elle-même a activé la VoLTE pour ses propres clients dès 2018, mais cela n’a pas encore profité aux clients de Vimla. Tre, Telia et Tele2 ont déjà activé VoLTE en 2017.

Dans le forum où les clients de Vimla tentent de se faire entendre et d’influencer les futurs plans et lancements de services de l’opérateur, il est rappelé en plus “d’une longue liste de fonctions promises mais non lancées” que la fonction HD Voice a été supprimée puis pas retourné.

doit donner un avis

La réponse officielle de Vimla sur le forum est qu’ils ne veulent pas sortir avec des promesses qu’ils ne peuvent pas tenir et ne veulent donc pas donner d’informations aujourd’hui sur le moment où les fonctions demandées peuvent être disponibles.

La responsable marketing de VImla, Catharina Kulldorff, a déclaré à Mobil qu’ils travaillaient activement avec Telenor pour minimiser l’impact sur les clients que la fermeture du réseau 3G pourrait entraîner.

Les réponses auxquelles les clients du forum de Vimla veulent des réponses, en particulier sur les appels wifi et VoLTE, ne sont pas non plus reçues par Mobil lorsque nous demandons une réponse directe.

– Nous avons prévu des lancements dans un avenir proche, mais nous souhaitons d’abord communiquer avec nos utilisateurs avant de rendre public, déclare Catharina Kulldorff.