Lucy : un écran géant connecté pour la maison

L’écran géant Lucy est un assistant vocal et visuel connecté à installer sur le mur de la maison intelligente. Il permet de contrôler tous les appareils connectés du domicile et de communiquer entre membres de la famille.

Jadis réservés aux films de science-fiction, les assistants personnels sont désormais partout. Les intelligences artificielles comme Siri, Google Now, Cortana ou Amazon Echo font désormais partie de notre quotidien et nous aident à l’améliorer.

Lucy, un écran géant sous Android pour la Smart Home

https://www.youtube.com/watch?v=toGEqUC19aE

Aujourd’hui, l’écran Lucy se présente comme un assistant visuel pour la maison connectée, sous la forme d’un gigantesque écran tactile à fixer sur le mur. Cet écran tactile LED HD est proposé en version 17, 24 ou 27 pouces. Il s’accompagne d’une caméra et peut être contrôlé vocalement.

L’écran Lucy fonctionne sous Android, et propose les mêmes fonctionnalités que les autres assistants vocaux disponibles sur le marché. Il peut par exemple annoncer la météo pour les jours à venir, lancer la diffusion d’une playlist musicale, gérer des objets connectés comme des ampoules ou un chauffage, ou même réserver une table au restaurant.

De nombreuses fonctionnalités apportées par l’écran géant

Le dispositif se distingue cependant par son écran. Ce format visuel ouvre de nouvelles possibilités de communication. Par exemple, chaque membre de la famille peut configurer ses propres paramètres. Grâce à la technologie de reconnaissance faciale, Lucy peut différencier tous les habitants de la maison et s’adapter en fonction.

Les membres de la famille peuvent ainsi s’échanger des messages rapidement et facilement, ou activer automatiquement les appareils connectés de leur choix. Si un ami possède également un Lucy dans sa cuisine, il est possible de connecter les deux appareils pour permettre de communiquer directement et visuellement chaque fois que les deux usagers sont dans leurs cuisines respectives.

Prix et disponibilité

Actuellement en pleine campagne de financement sur Kickstarter, Lucy sera livrée à partir de décembre 2016. Il est possible de soutenir le projet pour une somme comprise entre 358 et 770 euros.

Ce modèle pourrait vous faire penser au Smart mirror Android, un objet semblable à fabriquer soi-même.