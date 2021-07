Accueil » Actualité [A Gagner] Le guide de la maison et des objets connectés Actualité [A Gagner] Le guide de la maison et des objets connectés Rédaction AfricaDaily 629 Vues

Aujourd’hui nous ouvrons le site à Cédric Locqueneux, auteur du livre “Guide de la Maison et des Objets Connectés” que je vous recommande de lire, particulièrement si la domotique et la maison connectée vous intéresse. Le livre est à gagner !

Le guide de la maison et des objets connectés



Que vous habitiez dans un appartement ou une maison, des dizaines d’objets connectés se proposent aujourd’hui d’entrer dans vos foyers pour faciliter vos tâches du quotidien : un thermostat intelligent augmentera ou baissera la température en fonction de vos allées et venues, des ampoules connectées, commandées par votre smartphone, changeront la couleur des lumières de votre salon, ou encore simuleront une présence pour dissuader les cambrioleurs, un robot pourra tondre la pelouse ou passer l’aspirateur,… Tout ceci n’est pas de la science-fiction, le matériel existe bel et bien, à des prix abordables, et surtout, il est simple d’installation et d’utilisation. Pourtant, beaucoup de personnes ignorent que tout ceci est possible.

C’est pourquoi, fort d’une expérience de 10 ans dans le domaine, j’ai écrit le « Guide de la Maison et des Objets Connectés », dans le but de démystifier ce monde de la maison intelligente, qui peut encore parfois effrayer.

Ce livre s’articule autour des trois sujets principaux liés à la maison connectée: les économies d’énergie, la sécurité, et le confort. Chaque partie est scindée en deux, l’une centrée sur les objets connectés, l’autre sur la domotique.

Pourquoi parler d’objets connectés et de domotique dans un même ouvrage ? La raison est simple : aujourd’hui on pourrait dire que la domotique est l’ensemble des objets connectés rendant la maison elle-même connectée, ou communicante. On parle même parfois de maison intelligente, ces différents objets connectés permettant à la maison de réagir automatiquement en fonction d’événements (fermer les volets en cas de tempête, passer en mode éco le chauffage lors d’une absence imprévue…). L’objectif de cet ouvrage, illustré et pratique, est de faire le point sur ce que propose aujourd’hui le marché en termes d’objets connectés et de domotique. Il vous accompagnera dans le choix d’une solution adaptée à vos besoins et vous permettra de combiner économies d’énergies, confort et sécurité.

J’ai voulu ce livre simple à appréhender, afin qu’il soit compréhensible par n’importe qui, et surtout qu’il permette à n’importe qui de profiter des avantages d’une “maison intelligente”. Une porte d’entrée à ce monde passionnant, avec un contenu déjà très complet, mais pouvant être complété ensuite par le blog pour approfondir des points précis.

Le « Guide de la Maison et des Objets Connectés » est disponible depuis quelques mois et est vite devenu une référence dans le domaine. Vous pourrez le retrouver aux éditions Eyrolles, bien sûr, mais également Amazon, Fnac, Cultura, etc… Une version électronique au format Kindle est également disponible.

Pour la table des matières et un aperçu du livre, vous pouvez également télécharger l’extrait mis à disposition par Eyrolles.