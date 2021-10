Accueil » Actualité Les applications Android intégrées révèlent l’utilisateur – ne peuvent pas être désactivées Actualité Les applications Android intégrées révèlent l’utilisateur – ne peuvent pas être désactivées Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Un nouveau rapport publié par des chercheurs du Trinity College Dublin montre à quel point les différentes versions d’Android, les propres variantes de Google et des fabricants de mobiles, et ses applications intégrées partagent des informations sur leurs utilisateurs.

Le principe de base de l’enquête était que l’utilisateur avait désactivé la fonction de partage des informations d’utilisation et que le reste du téléphone était configuré de manière minimale. Ensuite, il a été examiné quelles informations ont été envoyées alors que le téléphone était inutilisé sur une table. Même alors, des informations étaient envoyées à partir d’applications préinstallées, c’est-à-dire déjà installées lors du premier déballage du téléphone et qui ne peuvent pas être désinstallées, telles que Facebook, Google, LinkedIn et Microsoft.

Les versions Android de tous les fabricants étudiés ont envoyé des informations permettant d’identifier des appareils individuels, généralement le numéro IMEI unique de l’appareil. Souvent, les informations ont été envoyées avec l’identifiant publicitaire de l’utilisateur, ce qui est certes quelque chose qui peut être réinitialisé, mais lorsqu’elles sont envoyées avec IMEI, elles peuvent toujours être liées à l’appareil respectif.

Google lui-même collecte de grandes quantités d’informations à partir de la plupart des appareils, tandis qu’un certain nombre de systèmes d’exploitation utilisent les propres fonctionnalités de collecte de données de Google. Par exemple, de nombreuses personnes collectent l’identifiant publicitaire de Google et utilisent Google Analytics pour collecter des données. Plusieurs systèmes d’exploitation enregistrent également des éléments tels que les applications installées, quand et pendant combien de temps elles sont utilisées et quelles fonctions des applications sont utilisées.

Google a imposé des restrictions sur les types d’informations qui peuvent être collectées et utilisées. La faille est que ces restrictions ne s’appliquent qu’aux applications qui se trouvent dans le Play Store, et donc pas aux applications installées dans le cadre du système d’exploitation.