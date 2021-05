Accueil » Actualité Lenovo Tab P11 Pro – Se bat avec Samsung Actualité Lenovo Tab P11 Pro – Se bat avec Samsung Rédaction AfricaDaily 0 Vues

Pendant quelques années, le marché des tablettes avec Android a été dominé par des modèles économiques allant de 1000 à 2000 SEK, avec essentiellement seulement Samsung en tant que fournisseur de tablettes où ils investissent dans la performance. L’un des responsables des tablettes les moins chères est Lenovo, qui prend maintenant sérieusement la concurrence avec Samsung, même pour les tablettes plus chères. Nous avons déjà testé la tablette de prix moyen Tab P11, et nous avons maintenant le grand frère Tab P11 Pro. Avec un prix compris entre 6400 et 7200 couronnes, nous sommes en droit d’attendre quelque chose de plus qu’un simple grand écran et un processeur capable de le faire fonctionner utilement. Et Lenovo tient ses promesses.

L’écran est grand, 11,5 pouces, avec une résolution et une luminosité élevées et des cadres fins. C’est aussi un écran OLED, quelque chose que jusqu’à présent seul Samsung a livré sous forme de tablettes. Cela fait de la Galaxy Tab S7 Plus de Samsung le concurrent le plus évident.

Les écrans LED offrent un noir plus noir, une meilleure autonomie de la batterie et des changements plus petits lors de l’inclinaison de l’écran que les écrans LCD. Toutes ces choses sont des propriétés particulièrement agréables à avoir sur une tablette, sur lesquelles vous utilisez probablement beaucoup pour regarder des films. Obtenir un écran Oled sur une tablette pour 6400 SEK est presque suffisant pour que le Lenovo Tab P11 Pro vaille la peine d’être acheté, du moins si l’écran tient la mesure aussi bien qu’ici. Cependant, l’écran n’a qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, c’est donc là que le record de Samsung, Lenovo, l’emporte. À l’avantage de Lenovo, la Tab P11 Pro pèse 90 grammes de moins et est beaucoup plus agréable à tenir plus longtemps à cause de cela.

Lorsque vous regardez des films si vous avez deux ans, vous souhaitez également avoir une paire de bons haut-parleurs stéréo, la Tab P11 Pro en a quatre pour plus de sécurité, et ils offrent clairement un son agréable pour une soirée cinéma.

Pas le plus rapide du monde

Le chipset de la tablette est un Qualcomm Snapdragon 730G, le chipset qui n’est pas vraiment capable de donner à la tablette les mêmes vitesses que les iPad d’Apple ou le Samsung Galaxy Tab S7. Il est parfois perceptible lorsque vous balayez l’interface que la plaque a besoin de réfléchir pendant un moment. Mais la Tab P11 Pro se sent toujours plus rapide que la plupart des tablettes Android, et les retards ne sont pas un obstacle lors du visionnage de films, mais principalement un problème dans les jeux avec des graphiques 3D.

En plus de la reconnaissance faciale, vous pouvez déverrouiller la tablette avec un lecteur d’empreintes digitales. Il est situé dans le bouton d’accueil sur le côté court de la plaque. Parce que le design est si symétrique, je dois souvent le chercher car je ne suis pas sûr de ce qui est à l’envers sur la plaque lorsque je le tiens, mais sinon, il est facile à utiliser. Ce qui manque cependant, c’est une prise de 3,5 mm pour les casques. Cela aurait pu être bien si l’adaptateur était livré avec, mais ce n’est pas le cas, et aucun des quatre adaptateurs différents que je possède ne fonctionne non plus. Si vous ne suivez actuellement aucune norme d’adaptateur de fabricant majeur, vous devez envoyer le vôtre.

Le temps d’écran mesuré lorsque vous regardez une vidéo est vraiment bon pour une tablette, ce à quoi contribue sûrement l’écran OLED. Cependant, le temps de veille n’est pas aussi bon pour les tablettes Android que pour les iPad d’Apple, il faut penser à charger la Tab P11 de temps en temps ou l’éteindre occasionnellement si vous l’utilisez sporadiquement.

Lenovo Tab P11 Pro a Android 10 comme système, et la propre interface de l’entreprise reste proche de ce que Google utilise. Les modules complémentaires et les applications dont Lenovo est lui-même responsable concernent en grande partie l’utilisation des accessoires que vous pouvez acheter, à savoir le stylet et le clavier.

Accessoires coûteux

Le clavier est attaché avec un verrou magnétique sur le côté long et des contacts spéciaux lui permettent de s’activer automatiquement. Il a à la fois une disposition suédoise et un pavé tactile, et est vraiment sympa. Par contre, il ne se fixe pas sur le bord inférieur de l’écran, ce qui signifie qu’il ne fonctionne pas très bien à avoir dans les genoux, puis il reste lâche et bancal par rapport à la plaque.

Lorsque vous branchez le clavier, l’une des personnalisations de Lenovo passe automatiquement en mode productivité. Dans celui-ci, les applications s’ouvrent dans des fenêtres à l’écran et vous obtenez une barre d’activité en bas où vous pouvez basculer entre elles, un peu comme sur un ordinateur. C’est un mode de bureau bien exécuté, je comprends que Lenovo veut le mettre en évidence, mais les écrans de tablette sont toujours sur le point de vouloir des applications dans Windows. Par conséquent, j’aimerais que vous puissiez choisir vous-même s’il serait activé automatiquement, au lieu d’avoir à entrer et à changer manuellement vous-même si vous préférez le mode standard avec clavier.

La partie support est livrée avec le clavier mais est fixée séparément à l’arrière de la plaque magnétiquement. Il a une charnière continue du même type que les appareils Surface de Microsoft et est vraiment sympa. J’aime le porter même lorsque je n’utilise pas le clavier juste pour pouvoir utiliser le support comme poignée pour une meilleure prise en main.

Le stylo à son tour est conçu comme un stylo ordinaire, et comme c’est souvent le cas, aucune solution de stockage vraiment bonne n’a été trouvée pour cela. Un support avec un dos en colle est inclus, mais vous ne pouvez pas le coller dans la plaque et utiliser le support en même temps, donc l’idée est probablement que vous devriez le coller dans un endroit pratique. Il existe également un complément au support qui lui donne une boucle si vous souhaitez accrocher le support au mur ou quelque chose comme ça. Le stylet n’est pas chargé sans fil à partir de la tablette, mais dispose d’un connecteur USB pour charger à la fin.

Par rapport aux stylos d’Apple et de Samsung, je trouve que le stylet Lenovo réagit un peu plus lentement, et j’obtiens un décalage de quelques millimètres lorsque je trace une ligne. Deux notes et croquis tiers différents pour le stylo sont inclus, Bamboo et Squid. En eux, vous pouvez appuyer sur différents durs pour obtenir différentes lignes larges avec le stylo, mais je pense que vous devez appuyer un peu trop fort. Le stylo a deux boutons de fonction qui sont bien utilisés par les programmes de dessin afin que vous puissiez facilement basculer entre le flou et le dessin, et changer la couleur du stylo.

Dans l’ensemble, la Lenovo Tab P11 Pro n’atteint pas tout à fait le même niveau que la Tab S7 Plus de Samsung ou l’iPad Pro d’Apple, mais elle est également dans une gamme de prix différente, et dans cette gamme de prix, c’est peut-être la meilleure tablette que vous puissiez obtenir. dès maintenant.

questions et réponses

La tablette dispose-t-elle de la version système de Motorola? Non, Lenovo possède Motorola, mais en ce qui concerne les tablettes, ils les fabriquent sous leur propre marque avec leur propre interface utilisateur.

Qu’est-ce que ça fait de s’accrocher? Les bords sont un peu tranchants, mais le faible poids signifie qu’il ne devient pas inconfortable à long terme.

Y a-t-il un emplacement pour carte mémoire? oui, à la fois sur la variante qui dispose également d’un emplacement pour carte SIM pour la connexion de données et sur celle qui n’en a pas.

Une alternative

Écran encore meilleur: La Galaxy Tab S7 plus de Samsung a un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur l’écran, ce qui est vraiment agréable sur une tablette, mais cela coûte encore quelques milliers de dollars de plus, et il est nettement plus lourd et plus épais.

Image de test

Les caméras font leur travail, et le fait qu’il y ait une caméra grand angle donne une certaine flexibilité, mais elles ne sont pas particulièrement bonnes.